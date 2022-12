Condividi su

NoiPa conferma date di pagamento arretrati. La nota

NoiPa comunica le date ufficiali di esigibilità degli arretrati, che saranno corrisposti dopo l’accordo firmato per il rinnovo del contratto legato ai comparti di Istruzione e Ricerca.

Il pagamento degli arretrati NoiPa tra il 27 e 30 dicembre

Come previsto dall’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed le OO.SS, firmato in data 10 novembre 2022, sul sistema NoiPA sono in corso le operazioni di emissione dell’anticipazione della parte economica del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca oltre agli effetti economici del C.C.N.L. Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021. L’elaborazione riguarda oltre un milione e duecentomila amministrati e la data di esigibilità delle somme è prevista tra il 27 e il 30 dicembre. Con successivo messaggio sarà comunicata la data di esigibilità effettiva.

Arretrati: perché c’è uno scarto di 600 euro tra i calcoli effettuati e l’importato segnalato nel cedolino?

Stando alle discussioni nel principale gruppo Facebook dedicato a NoiPa, lo scarto di 500/ 600 euro in meno rispetto alle cifre presenti nelle tabelle pubblicate dai sindacati è dovuto al fatto che, in quelle, si considera la cifra totale dovuta, alla quale va sottratta l’indennità di vacanza contrattuale, che è stata percepita per ogni mese dal 1 gennaio 2019 fino a dicembre 2022. Tale indennità corrisponde a circa 14 euro mensili che moltiplicati per 48 mesi ammontano a circa 600 euro.

Nei calcoli e nelle tabelle proposte dai sindacati questo elemento, purtroppo, non era stato segnalato. Pertanto, per quanto le cifre fossero corrette, non consideravano il “debito” legato a quella voce specifica.

Pagamento arretrati NoiPa anche per chi è andato in pensione

Si ricorda che gli arretrati arriveranno anche alle persone che sono già andate in pensione, pertanto bisogna sincerarsi che conto corrente indicato su NoiPA sia attivo. Se il C.C. dovesse essere cambiato, le coordinate possono essere modificate direttamente dal dipendente con l’aiuto delle segreterie scolastiche oppure dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

A quanto ammontano gli arretrati? Le tabelle, al lordo, elaborate dalla UIL

Per conoscere gli arretrati per fascia e ruolo del corpo docente, CLICCA QUI.

Per le tabelle al lordo degli arretrati di tutto il personale amministrativo, collaborati e dirigenti, CLICCA QUI.

