Sondaggi Euromedia: Pd sopra quota 20%

L’effetto Schlein sul Pd non si arresta. Secondo le intenzioni di voto registrate dai sondaggi Euromedia per la puntata di Porta a Porta del 14 marzo, i dem hanno guadagnato in un mese quasi tre punti percentuali attestandosi al 20,3% oltre un punto in più rispetto ai risultati ottenuti alle ultime Politiche. Il 20% ha anche un effetto psicologico perché “avvicina” il Pd al suo principale avversario del centrodestra: Fratelli d’Italia che Euromedia stima in flessione dello 0,4% al 29,2%. A soffrire un Pd redivivo è il Movimento 5 Stelle di Conte che perde quasi due punti percentuali e torna al 15%. In rialzo le quotazioni di Lega e Terzo Polo: il primo sale dal 9% al 9,4% mentre il secondo dall’8,1% all’8,4%. Calo importante per Forza Italia che perde l’1,2% attestandosi al 6,5%. L’alleanza Verdi/Sinistra Italiana scivola sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,6%), poco più sotto si trovano Italexit (2,4%) e +Europa al 2,2%. Chiude Noi Moderati con lo 0,5%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,5%. La quota di astenuti e indecisi è stimata al 32,8%.

Secondo i sondaggi Euromedia, l’elezioni a segretaria di Elly Schlein soddisfa quasi nove elettori Pd su dieci. Il Decreto migranti varato dal Governo Meloni a Cutro piace invece al 58% degli italiani: tra questi al 34,7% piace la parte dell’inasprimento delle pene per gli scafisti e la conferma della durezza verso il traffico illegale di immigrati mentre al 10,7% soddisfa la parte dell’apertura controllata delle porte agli immigrati e dell’assistenza ai profughi.

Fonte: Euromedia

Sondaggi Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 13 marzo. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

