Condividi su

Noipa cedolino aprile 2023 visibile dalla prossima settimana

Come per la quasi totalità dei cedolini emessi da Noipa, ci sarà la possibilità di visionare il cedolino del mese già alla fine di quello precedente (in questo caso, da fine marzo per il mese di aprile). Per consultarlo, basta accedere alla propria area riservata autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS, inserire nel tasto “cerca” la dicitura “Consultazione pagamenti” e, infine, selezionare il mese di aprile 2023 per visualizzare il cedolino NoiPA dello stipendio.

Calendario Noipa marzo 2023: mancano pagamenti di emissione speciale

Ricordiamo che, nella data in cui scriviamo, mancano ancora alcuni pagamenti previsti dal calendario Noipa di Marzo 2023.

sabato 11 marzo : pubblicazione cedolino (in anticipo rispetto al solito)

: pubblicazione cedolino (in anticipo rispetto al solito) lunedì 13 marzo : emissione urgente unica.

: emissione urgente unica. giovedì 16 marzo : emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco (sono inserite nell’emissione le sole rate con stato lavorazione AUTORIZZATO PAGAMENTO); a questo si aggiunge la disponibilità della Certificazione Unica (ne parliamo QUI)

: emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco (sono inserite nell’emissione le sole rate con stato lavorazione AUTORIZZATO PAGAMENTO); a questo si aggiunge la disponibilità della Certificazione Unica (ne parliamo QUI) giovedì 23 marzo: pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o supplenti con contratto annuale);

pagamento della rata ordinaria per i comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o supplenti con contratto annuale); entro lunedì 27 marzo: pagamento rata ordinaria comparto Sanità.

pagamento rata ordinaria comparto Sanità. tra il 24 e il 27 marzo: previsto pagamento dell’emissione speciale del giorno 16 marzo.

La rata ordinaria di questo mese, pagata il 23 marzo, non è stata ricevuta tempestivamente da tutti, ma non si sono generati significativi ritardi.

Anche per Noipa cedolino aprile 2023, ritenute per addizionali regionali, comunali e 25 euro mensili di Bonus Renzi

Ricordiamo che da marzo e fino a novembre, partiranno le ritenute per le addizionali regionali e comunali. Una piccola stangata per i più. Inoltre, si detrae la seconda mini-rata relativa al bonus Renzi (25 euro) dei mesi di gennaio e febbraio 2022, in cui sono stati erogati 200 euro indebitamente per tantissimi dipendenti.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it