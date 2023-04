Condividi su

Ultime notizie Nuovo Reddito di cittadinanza: cosa sono Gal e Pal? Le novità (aggiornamento 23 Aprile)

Oggi parliamo delle ultime novità sul reddito di cittadinanza Nuovo Reddito di cittadinanza: a differenza di quanto annunciato in campagna elettorale, il Governo Meloni non sembra intenzionato a eliminare del tutto il sussidio. Sicuramente per riceverlo verranno previsti requisiti più stringenti ma sostanzialmente l’RdC continuerà a essere disponibile per i soggetti più vulnerabili dal punto di vista economico-sociale anche se sotto un altro nome. Ecco cosa sono Gil, Gal e Pal.

Nuovo Reddito di cittadinanza: non solo Gil

Nuovo Reddito di cittadinanza: comincia a intravedersi nella bozza del prossimo Decreto Lavoro su cui sta ragionando il Governo Meloni. Una cosa sembra certa al momento, L’RdC non sarà eliminato ma sarà legato al possesso di requisiti più stringenti oltre a cambiare nome. Un cambio di prospettiva non indifferente se si pensa che, dagli annunci dell’esecutivo, il sussidio pareva ormai destinato a sparire del tutto a partire dal primo gennaio 2024 (e a essere cancellato per i cosiddetti occupabili già da agosto).

Infatti, dall’anno prossimo sarà disponibile, innanzitutto, un sussidio riservato in particolare ai nuclei familiari più fragili (quelli che comprendono minori e disabili), la Gil – Garanzia di Inclusione, che per più di un verso si muove sulla stessa linea dell’RdC (durata e parametrazione importo) anche se i requisiti economici da soddisfare vengono resi più stringenti, l’Isee in primis, che viene abbassato a 7.200 euro.

Cosa sono Gal e Pal? Le novità

Il Nuovo Reddito di Cittadinanza, però, comprenderà anche altre 2 prestazioni economiche. La Gal – Garanzia per l’attivazione lavorativa, un sussidio per chi, pur in condizioni economico-sociali di vulnerabilità, non può accedere alla Gil. Anche qui ci sono dei cambiamenti significativi: si abbassa l’Isee, scende a 6mila euro, l’importo non potrà superare i 525 euro, la durata dell’erogazione non potrà superare i 12 mesi guardando la bozza del decreto.

Detto ciò, nessuno resterà escluso dalla percezione del Nuovo Reddito alla fine dell’operazione di restyling: verrà messa in campo anche la Pal – Prestazione di accompagnamento al lavoro che sostituirà l’RdC a partire da settembre 2023 fino alla fine dell’anno (dopo si potranno richiedere solo Gil e Gal a quanto pare): si percepirà un’indennità mensile di 350 euro la cui erogazione sarà condizionata all’attivazione di un percorso di inserimento lavorativo (servizio civile o di lavori socialmente utili compresi).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it