Mutuo casa 2023: meglio estinguerlo? Quando conviene di più

Mutuo casa 2023: meglio estinguerlo? Quando conviene di più

Mutuo casa 2023: meglio estinguerlo? Quando conviene di più

Mutuo casa 2023: non sono stati mesi facili per chi ha sulle spalle un piano di ammortamento volto all’acquisto di un immobile. L’aumento vertiginoso del tasso di inflazione ha colpito in particolare coloro che ne avevano acceso uno a tasso variabile. Pertanto, non pochi i consumatori a chiedersi se non fosse più conveniente estinguere il mutuo piuttosto che aspettare un rientro dei tassi a livelli più o meno normali (il che dovrebbe avvenire non prima di settembre).

Estinguendo il mutuo non si dovrà pagare più la rata mensile: un’operazione che permette di ridurre in modo considerevole le proprie spese, non c’è dubbio. Tuttavia, è chiaro che per farlo – in generale –bisogna avere una certa capacità economica, una quota di risparmi da destinare all’estinzione del debito. Questa è di certo la prima valutazione da fare: considerare in termini di costi e benefici la mobilizzazione dei risparmi al netto del termine al pagamento di rate mensili più o meno consistenti.

Importanti i risparmi ma anche stato di avanzamento del piano

Mutuo casa 2023: in base alla quota di risparmi che si intende investire si potrà procedere a un’estinzione anche parziale del piano di ammortamento. In tal caso si dovrà continuare a pagare una rata mensile ma il mutuo sarà estinto prima del previsto. In parallelo, l’estinzione totale permetterà di non pagare più rate mensili. Oltre alla quota di risparmi, un fattore fondamentale da tenere presente è lo stato di avanzamento del mutuo.

Di solito si pagano gli interessi più alti all’inizio (modello “francese”), gli ultimi anni resta solo da saldare il capitale. Per questo motivo in generale si ritiene poco conveniente estinguere il mutuo quando ormai si sono pagati tutti gli interessi previsti. In ogni caso, grazie alla Legge Bersani, l’estinzione anticipata dei mutui non prevede il versamento di alcuna penale: a meno che non si siano stipulati prima del 2007, altrimenti anche questo fattore dovrà essere tenuto in considerazione al momento di valutare l’estinzione.

