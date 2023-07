Sondaggi Tp: per un italiano su due non esiste alcun attacco della magistratura al governo

Condividi su

Per un italiano su due non è in corso alcun attacco della magistratura al governo. Un terzo è invece convinto del contrario: per il 35,2% “la magistratura, come già avvenuto durante i governi Berlusconi, si vendica per riforme non gradite e cerca di ostacolare il governo con i propri mezzi”. Il 12% concorda ma solo per alcune delle indagini in corso. Sono alcuni dei dati raccolti dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’11 e il 13 luglio 2023.

Riguardo al caso Santanché, il 49,5% degli intervistati ritiene che il ministro del Turismo debba dimettersi poiché ha avuto dei comportamenti disonesti non compatibili con una carica ministeriale. Per il 15,2% dovrebbe lasciare l’incarico dopo l’eventuale rinvio a giudizio mentre per il 18,2% solo dopo l’eventuale condanna definitiva. Solo il 14,9% afferma che non dovrebbe dimettersi in quanto si tratta di accuse strumentali.

La proposta di legge sul salario minimo per tutti di 9 euro lordi presentato dall’opposizione (esclusa Italia Viva), trova favorevole la maggioranza degli italiani (53,5%). Un ulteriore 6,3% è d’accordo ma solo se si escludono alcune categorie come l’agricoltura, il lavoro domestico e l’assistenza agli anziani mentre l’8,9% lo è ma considera troppi 9 euro. Contrario il 24,2% secondo cui il salario dovrebbe essere generato solo dall’incontro della domanda delle imprese e dell’offerta del lavoratore.

L’ipotesi di un’entrata dell’Ucraina nella Nato trova più contrari (53%) che favorevoli (43,9%).

Scende leggermente la fiducia degli italiani nella premier Meloni (43%). Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno Fratelli d’Italia in flessione al 29,1% e il Pd in rialzo al 19,8%. Stabile il M5S al 16,2% mentre la Lega cala al 9,1%. Nessuna variazione per Forza Italia (7,5%) e Azione (3,6%). Sinistra/Verdi (2,8%) resta davanti a +Europa (2,4%) e Italexit e Italia Viva (entrambe al 2,3%).

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4000 interviste raccolte tra i’11 e il 13 luglio 2023.

