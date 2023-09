Il paradiso delle signore 8, anticipazioni 18/09. Oggi alle 15:35!

Condividi su

Il paradiso delle signore 8, anticipazioni 18 settembre. Oggi alle 15:35!

Cari telespettatori de “Il Paradiso delle Signore”, siamo pronte per una nuova immersione nelle affascinanti vicende dell’ottava stagione di questa amatissima soap. Quest’anno, la trama ci sta regalando colpi di scena davvero incredibili, con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo al centro delle attenzioni a causa della scoperta della sua figlia segreta. Ma attenzione, perché lunedì 18 settembre 2023 ci aspetta una piccola sorpresa nel palinsesto televisivo. Vediamo insieme cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: il trionfo dell’Ottava Stagione

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” ha debuttato da poco su Rai 1 ed è già un successo straordinario. Questa soap, amata dal pubblico, sta regalando picchi di share incredibili per un programma del day-time. La stagione è iniziata con una notizia scioccante: la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che ha nascosto per anni di avere una figlia, ora deve fare i conti con il suo ritorno a Milano. Questo ha portato a un crollo emotivo per la contessa, soprattutto a causa del rifiuto iniziale della figlia. Nel frattempo, Umberto Guarnieri ha compiuto un gesto distensivo nei confronti della sua ex amante Adelaide, preoccupandosi sinceramente per la sua salute. Tuttavia, Marcello Barbieri, geloso e determinato a tenerlo lontano da Adelaide, cercherà in tutti i modi di ostacolarlo. Ma per il giovane Barbieri ci sarà una sorpresa inaspettata che cambierà tutto il suo mondo familiare.

La nostra amata Maria Puglisi sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. Dopo il trasferimento di Vito in Australia e l’arrivo del giovane e affascinante Matteo Portelli, la sua vita è stata sconvolta. Deve prendere decisioni importanti sia a livello familiare che amoroso, il che la mette di fronte a sfide molto complesse.

Cambio di Programmazione eccezionale – solo per oggi – per “Il Paradiso delle Signore”

Ora, parliamo della novità che vi aspetta. Lunedì 18 settembre 2023, c’è una piccola variazione nel palinsesto televisivo che potrebbe destabilizzare il pubblico affezionato a “Il Paradiso delle Signore”. In questa giornata, la soap verrà trasmessa in anticipo rispetto all’orario solito, ben 25 minuti prima, alle ore 15:35. La ragione di questo cambiamento è lo speciale intitolato “Tutti a scuola”, condotto da Flavio Insinna con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo speciale è pensato per dare il suo incoraggiamento agli studenti che si preparano ad affrontare il nuovo anno scolastico.

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì. Oggi, però, ricordiamo che la puntata comincerà alle 15:35.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

