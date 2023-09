Condividi su

Un posto al sole, puntata 28/09: Roberto vuole tenere Tommy. Viola in difficoltà?

La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra intrigante puntata il 28 settembre 2023 alle 20:50 su Rai3. Ecco un’anteprima di cosa accadrà nell’episodio di questa sera.

Roberto è deciso a tenere Tommy. Marina vigila e lo mette in guardia

Rosa sostituisce Raffaele, ma mette Viola in difficoltà? Raffaele sta per partire per Barcellona, e Rosa prenderà il suo posto come portiera di Palazzo Palladini. Sebbene sia felice per questa opportunità, le preoccupazioni legate a Damiano la angosciano sempre di più. La sua inquietudine la porterà a prendere una decisione che potrebbe mettere Viola in una posizione difficile. Cosa accadrà a causa di questa scelta inaspettata?

Roberto cerca di convincere Ida. Roberto è determinato a tenere con sé Tommaso, ma deve prima risolvere la questione di Ida, la madre biologica del bambino. Ferri ha fatto una proposta diretta a Ida, ma questa non sembra aver preso ancora una decisione definitiva. Roberto userà tutta la sua determinazione per convincerla, mentre Marina resta vigile, sospettando le reali intenzioni di Ida e temendo che sia come Lara.

Guido e Mariella sempre più coinvolti nelle vicende amorose di Bice e Sergio. Le vicende amorose di Bice e Sergio continuano a tormentare Guido e Mariella. I due amici si trovano sempre più coinvolti nei loro problemi sentimentali. Riusciranno a influenzare positivamente la situazione e a riunire i due amanti? Nel frattempo, Marina ribadirà l’importanza di fare attenzione a Roberto, ma Ferri ascolterà il consiglio della moglie questa volta?

Non perdetevi le tensioni e le importanti decisioni che si svilupperanno nella puntata del 28 settembre 2023 di Un Posto al Sole. Restate sintonizzati per scoprire come si evolveranno le vicende dei vostri personaggi preferiti.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

