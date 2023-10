Condividi su

Il Paradiso delle signore 8, tutte le anticipazioni 30/10-3/11

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore continua grandi novità e tensioni crescenti. Scopriamo cosa accadrà nelle prime cinque puntate, trasmesse dal 30 ottobre al 3 novembre 2023.

Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 30 ottobre al 3 novembre 2023

Lunedì 30 Ottobre 2023 L’inaugurazione della Metropolitana mette Milano in fermento, e persino al Paradiso tutti si adoperano per questo evento epocale. Intanto, Gloria, Ezio e Vittorio parlano con Matilde dei terreni e delle concessioni che potrebbero aiutare la Tessuti Colombo. Umberto, invece, suggerisce a Tancredi di mettere in crisi il piano di sua moglie. Matilde, noncurante degli affari della Galleria Moda Milano, ha un’idea che sorprenderà tutti. Nel frattempo, Matteo è preoccupato a causa di un pericoloso strozzino, temendo che possa raggiungere anche sua madre, attualmente in ospedale.

Martedì 31 Ottobre 2023 Tancredi e Matilde affrontano la loro complicata situazione dopo una cena al Circolo. Nel frattempo, Tullio fa una sorpresa a Elvira, ma la trova complice con Salvatore durante i preparativi. Concetta ha accettato di lavorare al Paradiso, ma Gianlorenzo Botteri è fortemente contrario alla sua presenza in atelier e fa di tutto per dimostrarlo. Questa situazione mette Maria in una posizione scomoda. Tuttavia, una situazione ancor più sconvolgente si verifica quando lo strozzino Renato Mancino aggredisce pesantemente Matteo Portelli, lasciandolo ferito e ammaccato per strada.

Mercoledì 1° Novembre 2023 Irene e Clara scoprono che Maria sta ospitando Matteo a casa loro, e cercano di farle cambiare idea sulla sua decisione. Nel frattempo, Matilde e Umberto sono in guerra aperta a causa delle questioni lavorative e dei terreni dati in concessione ai Colombo. Umberto vuole convincere Tancredi a schierarsi contro sua moglie. Nel frattempo, Ciro e Concetta scoprono cosa sta facendo Maria e non ne sono felici.

Giovedì 2 Novembre 2023 Una cena tra Vittorio e Matilde diventa una situazione tesa che potrebbe portare a un riavvicinamento romantico. Matilde ha problemi da risolvere con Tancredi, che sta complottando con Umberto per influenzare le decisioni di sua moglie. Nel frattempo, Botteri intende mettere in difficoltà Concetta, arrabbiato per non essere stato coinvolto nella sua assunzione. Quando Matteo si riprende e decide di lasciare la casa di Maria, scatta un bacio inaspettato.

Venerdì 3 Novembre 2023 Per evitare che la figlia Maria si preoccupi, Concetta sopporta le richieste di Botteri, che finalmente la sottopone all’ultima estenuante prova. Marcello cerca in ogni modo di aiutare la cessione dei terreni a Tessuti Colombo. Nel frattempo, Matteo e Vittorio affrontano una grande delusione d’amore. Dopo un bacio con Maria, Portelli nota che la ragazza è sempre più distante, mentre Conti si rende conto di doversi ritirare e lasciare che Matilde e Tancredi risolvano le loro problematiche, nonostante i suoi sentimenti per Matilde siano sempre più forti e chiari.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

Non perdetevi le prossime affascinanti puntate de “Il Paradiso delle Signore” per seguire da vicino i drammi e gli intrighi di questa appassionante serie. Restate con noi e unitevi alle nostre eroine in questa nuova e coinvolgente stagione!

