Bonus asilo nido 2024: aumenta l’importo. Ecco per chi (aggiornamento 2 NOVEMBRE)

Bonus asilo nido 2024: aumenta l”importo. Requisiti. Bonus asilo nido 2024: aumenta l’importo del sostegno economico. La misura sarà inserita nella Legge di Bilancio per il prossimo anno. Tuttavia, la novità è riservata solo a una ben precisa categoria di beneficiari. Quali i requisiti che bisogna necessariamente rispettare per usufruire del rimborso maggiorato? Uno sguardo alle ultime notizie sul tema.

Bonus asilo nido 2024: quali i requisiti per l’aumento?

Bonus asilo nido 2024: all’interno della Legge di Bilancio 2024 anche un aumento dell’entità del beneficio che viene erogato sotto forma di rimborso (parziale) della retta (e della mensa) dell’asilo. L’incremento, però, scatterà soltanto per una ben determinata categoria di beneficiari, cioè coloro che hanno un secondo figlio – o successivo al secondo – che frequenta il nido (altro requisito: nel nucleo deve essere presente un figlio di età inferiore ai 10 anni).

Tra l’altro, leggendo le bozze della manovra finora disponibili, il rimborso maggiorato sarà applicato soltanto per i nati a decorrere dal 2024: quindi, per riceverlo, al netto di casi particolari in cui si manda il secondo figlio (o successivo) all’asilo di nido nei primi mesi di vita, si dovrà aspettare almeno il 2025 per avere il rimborso maggiorato, con tutti i dubbi del caso sull’eventualità di veder riconfermata la misura.

Una panoramica su come cambiano gli importi

Bonus asilo nido 2024: quindi, posto che il meccanismo di parametrazione del sostegno economico resterà invariato, si può definire lo schema degli importi relativo all’erogazione per il prossimo anno. Con Isee minorenni fino a 25mila euro spetta un Bonus di 3.600 euro annui (327,27 euro per 11 mensilità), con Isee entro i 40mila il Bonus scende a 3.100 euro l’anno (281,81 euro per 11 mensilità), oltre i 40mila euro di Isee spetteranno 1.500 euro annui (136,37 euro per 11 mensilità).

Per i beneficiari che non rispettano i requisiti necessari per usufruire della maggiorazione, invece, lo schema resterà quello operativo nel 2023: con Isee minorenni fino 25mila euro il Bonus sarà pari a 3mila euro annui (272,73 euro per 11 mensilità), con Isee entro i 40mila il Bonus arriverà a 2.500 euro annui (227,27 euro per 11 mensilità), oltre i 40mila euro di Isee minorenni non cambia nulla e il sostegno rimane fissato a 1.500 euro l’anno (136,37 euro per 11 mensilità).

