In partenza dall’aeroporto di Bologna: che cosa è necessario sapere

Dedicato a Guglielmo Marconi, l’aeroporto di Bologna presenta un unico terminal che si suddivide in due piani. A un piano sono presenti i controlli di sicurezza e i gate di imbarco, mentre l’altro piano ospita la zona check-in e l’area arrivi. La struttura comprende i tipici servizi di base che caratterizzano tutti gli aeroporti, quali ristoranti e bar, ma anche bancomat e negozi. Ancora, il terminal mette a disposizione l’opportunità di utilizzare in maniera gratuita la connessione wifi. L’accesso è semplice: tutto quel che si deve fare è collegarsi alla rete Bologna Airport Free WI-FI e inserire i propri dati in un form di registrazione. Una volta inviato il modulo, viene garantita la connessione gratuita per le 6 ore successiva.

L’ufficio oggetti smarriti

Nella zona partenze dell’aeroporto internazionale di Bologna è presente, al primo piano, l’ufficio oggetti smarriti. Aperto tutti i giorni dalle 5 del mattino alle 8 di sera, è un ufficio temporaneo. Occorre sapere, poi, che gli oggetti smarriti che non vengono reclamati sono destinati a un ufficio dedicato del Comune, che li raccoglie il secondo e il quarto martedì del mese. Chi si accorge di aver perso un oggetto nel terminal deve scrivere a oggettismarriti@bologna-airport.it. L’indirizzo a cui far riferimento se l’oggetto è stato smarrito sull’aereo o sul bus navetta, invece, è oggetti@marconihandling.it.

Il deposito bagagli

Sempre al primo piano del terminal principale c’è il servizio di deposito bagagli, che è aperto a tutte le ore del giorno e della notte, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. I passeggeri hanno l’opportunità di depositare i bagagli a fronte di una tariffa pari a 6 euro per bagaglio ogni giorno. Se ci sono oggetti o valigie che superano le misure standard, tuttavia, il prezzo da pagare è di 12 euro al giorno. Per avere ulteriori informazioni in merito è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica depositobagagli@bologna-airport.it

Dove si parcheggia in aeroporto

Per molte persone, capire dove lasciare l’auto all’aeroporto Marconi di Bologna è un vero dilemma. Per essere certi di approfittare del prezzo più vantaggioso per parcheggiare nei dintorni della struttura, basta scegliere ParkinGO, grazie a cui è possibile, in pochi clic, prenotare online uno stallo di sosta per la propria vettura. Dal sito web o dall’app di ParkinGO è sufficiente scegliere l’aeroporto da cui si dovrà partire e decidere se si ha intenzione di optare per un parcheggio indoor o outdoor; poi bisogna indicare la data di check-in e la data di check-out. Una volta effettuata la ricerca, è sufficiente dare uno sguardo ai risultati proposti per prendere una decisione in merito. ParkinGO è una vera garanzia nel settore, leader in Italia e presente anche all’estero, in Spagna, in Francia, in Germania, in Austria e in Portogallo.

La location esclusiva del Marconi Business Lounge

I passeggeri dell’aeroporto di Bologna che non intendono rinunciare a servizi di qualità elevata possono vedere soddisfatte le proprie esigenze grazie al Marconi Business Lounge, una location esclusiva e al contempo raffinata: il posto migliore per rilassarsi mentre si sta aspettando il proprio volo, anche lavorando se se ne ha la necessità. Lo scalo felsineo offre una business lounge con una dotazione tecnologica all’avanguardia e include sia una zona ufficio che una zona meeting. I passeggeri possono approfittare di servizi supplementari esclusivi, come il Fast Track, che garantisce l’accesso prioritario all’imbarco, tramite controlli di sicurezza preferenziali. Ma non è tutto, perché con la lounge sono disponibili anche la connessione wifi, il servizio di stampa, la tv satellitare e l’open bar. Ovviamente l’accesso è consentito unicamente a chi ha un biglietto di viaggio che include la lounge. Volendo, però, si può acquistare un biglietto specifico, che costa 28 euro e può essere richiesto tramite call center o via Internet, con pagamento tramite carta di credito.

Il servizio VIP

Infine, vale la pena di citare YouFirst, cioè il servizio VIP dello scalo aeroportuale, sviluppato e messo a punto per assecondare le necessità dei passeggeri che desiderano il massimo del comfort ma non vogliono perdere tempo: ecco perché vengono garantite corsie riservate e procedure di imbarco più facili. Tra i servizi offerti ci sono anche il Fast Track e l’assistenza per il check-in, oltre al Vip Lounge.

