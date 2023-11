Condividi su

Noipa dicembre: cos’è l’IVC e come si calcola. Guida semplice

Negli ultimi giorni, si parla di tredicesima “aumenti” nei salari di dicembre, inclusi nel cedolino, soprattutto per il personale scolastico. Ma di cosa si tratta esattamente e come vengono calcolati questi fondi extra?

Noipa dicembre 2023: Cos’è l’IVC?

L’IVC, acronimo di Indennità di Vacanza Contrattuale, rappresenta una voce obbligatoria che garantisce al dipendente uno stipendio anche nei periodi in cui il contratto è scaduto. Attualmente, si stanno erogando arretrati, che sono calcolati come un multiplo dell’indennità di vacanza contrattuale.

Come funziona il calcolo dell’IVC a dicembre 2023 e chi ne ha diritto?

Questi fondi extra, definiti come “anticipi,” sono ottenuti attraverso la rivalutazione dell’indennità di vacanza contrattuale e vengono distribuiti come arretrati. Quando si rinnoveranno i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) per il periodo 2022-2024 (che al momento non sono ancora stati rinnovati), questi aumenti saranno assorbiti.

Attualmente, tali aumenti sono riservati solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, escludendo i precari. Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, non si tratta di arretrati, ma di un anticipo di 13 mensilità di IVC. Questo anticipo non sarà corrisposto a partire dal mese di gennaio e, quindi, non rappresenta un incremento retroattivo al 2023. Il personale che andrà in pensione prima del 31 dicembre 2023 non avrà diritto a questo beneficio.

Come calcolare gli importi dell’IVC da lordo a netto per prossimo cedolino Noipa dicembre 2023

Per i docenti, gli arretrati variano tra 765 e 1.228 euro lordi. Tuttavia, è essenziale considerare che il netto sarà inferiore a causa delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. La tabella qui sotto mostra la differenza tra gli importi lordi e netti, tenendo conto delle ritenute e delle aliquote fiscali. Si nota che l’importo lordo, ottenuto moltiplicando l’IVC per un coefficiente di 6,7 e rivalutandolo, rappresenta la somma lorda che sarà corrisposta a dicembre, mentre l’importo netto tiene conto delle detrazioni.

Tabella Importi: Differenza tra lordo e netto

Coefficiente x 6,7 Importo Lordo (Dicembre) Ritenute Previdenziali e Assistenziali Aliquota Irpef (25-35%) Importo Netto (Dicembre) [Importo IVC] x 6,7 [Lordo Dicembre] [Ritenute] [Aliquota Irpef] [Netto Dicembre]

Nota: L’importo base dell’IVC è moltiplicato per il coefficiente 6,7 e rivalutato. L’importo lordo, quindi, è ottenuto moltiplicando questo importo per 13 mensilità.

Questa guida fornisce un’analisi chiara e accessibile degli anticipi IVC, rendendo comprensibili i fondi extra che molti dipendenti si aspettano di vedere nel loro stipendio di dicembre.

