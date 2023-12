Sondaggi politici Ipsos, gli italiani bocciano il governo sull’economia

Condividi su

Il 69% dice di non avere tratto alcun beneficio

La maggioranza di governo è salda, ma più per mancanza di alternative che per un reale apprezzamento della popolazione nei suoi confronti.

Secondo gli ultimi sondaggi politici di Ipsos, infatti, gran parte degli italiani, il 53%, pensa che la sua politica economica sia stata inefficace. Solo il 37% sostiene il contrario, mentre il 10% non si esprime.

Del resto a causa dell’inflazione e del rallentamento della crescita sono ben pochi, il 17%, quelli che affermano che grazie all’esecutivo le condizioni di vita personali sono migliorate. Ben il 69% risponde seccamente di no. Anche qui non sono pochissimi quelli che non si esprimono o sono indecisi, il 14%.

Sondaggi politici Ipsos, solo il 10% quest’anno spenderà di più per Natale

Coerenti con quelle già viste sono le risposte sulla spesa per Natale. Secondo questi sondaggi politici quasi metà degli italiani, il 48%, spenderà la stessa cifra, oppure è indeciso sulle proprie spese, mentre ben il 42% afferma che il proprio budget sarà più basso. Solo il 10% farà più acquisti.

Le risposte evidentemente tengono conto della spesa reale, non della cifra assoluta, che incorpora l’inflazione, e alla fine non vi sarà un deciso calo dei consumi come questo sondaggio fa intuire. Spesso soprattutto sulle finanze personali si dichiarano intenzioni che poi non corrispondono a quello che verrà fatto. Molte spese, in fondo, sono impreviste.

Infine una domanda più politica. Alla luce del movimentismo di Matteo Salvini nel mondo sovranista Ipsos ha chiesto chi sia più di destra tra lui e Giorgia Meloni. Gli italiani si sono spaccati: il 39% indica il leader della Lega, il 38% la premier e molti, il 23%, non si esprime.

È comunque un risultato degno di nota perché solo pochi anni fa probabilmente non ci sarebbero stati dubbi su chi rappresentasse la destra italiana.