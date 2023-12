Condividi su

NoiPA, domani emissione speciale per supplenti. I dettagli

Il portale NoiPA, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sta attivando una procedura straordinaria per garantire il pagamento degli stipendi, compresi gli arretrati, ai supplenti brevi e saltuari. Questa iniziativa risponde alle difficoltà riscontrate dai supplenti nel ricevere i loro compensi, una situazione che ha generato notevole preoccupazione.

Il sindacato assicura l’emissione urgente e speciale per il 13 dicembre 2023

Come riportato dalla Flc Cgil, l’emissione urgente e speciale è programmata per il 13 dicembre 2023, con la liquidazione effettiva prevista per il 27/28 dicembre dello stesso anno. Questo intervento straordinario includerà anche le rate di settembre e ottobre per coloro che non le hanno ancora percepite, fornendo così una soluzione completa alle problematiche finanziarie riscontrate dai supplenti.

Tuttavia, va notato che il portale NoiPA ha subito una temporanea sospensione dei servizi a causa di un sovraccarico di accessi. Questo evento ha causato un rallentamento dei server del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rendendo necessaria un’interruzione temporanea per risolvere i problemi tecnici.

La nota del sindacato

Il sindacato, in una nota ufficiale, ha comunicato che NoiPA sta predisponendo questa emissione urgente per garantire tempestivamente il pagamento degli stipendi, rispondendo alle autorizzazioni di pagamento delle rate. La liquidazione, come precisato, avverrà entro la fine di dicembre 2023, coprendo anche le rate in ritardo di settembre e ottobre.

Il sindacato ha sottolineato la criticità del ritardo nei pagamenti degli stipendi ai supplenti, monitorando attentamente la situazione e continuando a esercitare pressioni sul ministero per implementare cambiamenti che garantiscano la regolarità delle liquidazioni mensili. L’anno scolastico precedente aveva visto l’impegno dell’Amministrazione per semplificazioni amministrative, incluso il pagamento tempestivo degli stipendi ai supplenti e l’eliminazione di Passweb dalle scuole.

Il sindacato ha assicurato che continuerà a sollecitare azioni che garantiscano la regolarità nei pagamenti ai supplenti, risolvendo definitivamente questa situazione di insolvenza ricorrente da parte dello Stato nei confronti dei lavoratori precari della scuola.

Come accedere alla propria area utente e consultare la propria pratica

Una volta che il portale NoiPA riprenderà il suo normale funzionamento, sarà possibile accedere al cedolino di dicembre e verificare lo stato dei pagamenti attraverso la procedura standard:

Accedi all’area riservata di NoiPA con SPID. Nell’Area “Servizi,” clicca su “Stipendiali” e poi “Consultazione pagamenti.” Inserisci il mese e l’anno della rata e clicca su “Ricerca.”

