Cedolino NoiPA dicembre 2023 come visualizzarlo, guida semplice

Cedolino NoiPA dicembre 2023 come visualizzarlo, guida passo dopo passo

Il Cedolino NoiPA è un documento digitale che raccoglie dettagli cruciali sullo stipendio del dipendente della Pubblica Amministrazione. Questo include l’importo netto da ricevere, le trattenute, i contributi previdenziali, le detrazioni fiscali e la data stimata del pagamento.

Quando visualizzare il cedolino NoiPA dicembre 2023

Il cedolino di dicembre è di particolare interesse per via degli aumenti attesi. Solitamente, è disponibile durante l’ultima settimana di novembre. Ad esempio, il cedolino di dicembre 2023 sarà visibile, salvo ritardi, alla fine di novembre 2023. Già quando scriviamo è possibile scaricare il file del cedolino (ora vi diremo come fare) anche se potrebbero ancora mancare le voci degli importanti.

Come visualizzare il cedolino NoiPA di Dicembre 2023: passo Dopo passo

Accesso al portale NoiPA: Accedi al portale NoiPA utilizzando le credenziali fornite al momento dell’assunzione o tramite SPID, CIE, o CNS. Sezione “Self Service”: Nella tua area riservata, clicca su “Self Service.” Consultazione Pagamenti: Seleziona “Consultazione Pagamenti” per accedere ai cedolini pubblicati. Download gratuito in formato PDF: Troverai l’elenco dei cedolini. Puoi scaricarli gratuitamente in formato PDF.

Anticipi e tredicesima Noipa dicembre 2023: Cosa Aspettarsi

A dicembre, si attendono tre pagamenti principali nei cedolini NoiPA:

Cedolino mensile dello stipendio.

Tredicesima mensilità.

Anticipo dell’IVC maggiorata.

Prossimi Passi ed emissioni in corso

NoiPA ha già avviato le emissioni, anticipando il processo rispetto alle consuete date mensili. Le elaborazioni sono in corso dal 24 novembre, con l’importo netto del cedolino visibile tra il 26 novembre e i giorni successivi.

Cosa Aspettarsi dall’Importo del cedolino Noipa dicembre 2023

L’importo del cedolino di dicembre sarà notevolmente incrementato a causa di tre fattori principali: la rata di dicembre, l’anticipo IVC 2024 rivalutato e la tredicesima mensilità. Oltre la rata ordinaria, vediamo per tredicesima NoiPa e IVC.

La tredicesima mensilità: come calcolarla

Non tutte le componenti del salario dei dipendenti vengono considerate nel calcolo della tredicesima. Nel calcolo viene presa in considerazione la retribuzione complessiva, mentre non vengono considerati importi non retributivi, come gli aumenti per il lavoro straordinario, le indennità per le ferie, la reperibilità (nel caso sia facoltativa), i rimborsi spese e le indennità sostitutive.

NoiPA eroga il pagamento della tredicesima insieme allo stipendio di dicembre per tutti i dipendenti che sono attivi al 1° dicembre e che hanno percepito una retribuzione mensile per almeno un dodicesimo dell’anno. Questo include il personale in aspettativa senza stipendio, il personale a tempo parziale e i supplenti senza contratto o servizio prestato.

Come sono disciplinati i casi particolari tredicesima NoiPa

Come sono disciplinati i casi particolari tredicesima NoiPa



Per i dipendenti che hanno concluso il rapporto di lavoro durante l’anno per dimissioni, pensionamento o scadenza del contratto (ad eccezione del personale scolastico), la tredicesima viene corrisposta sull’ultimo cedolino. In caso di cessazioni retroattive, l’Ufficio responsabile per il trattamento economico si occuperà del pagamento delle quote spettanti attraverso le funzioni online dell’applicazione Gestione Stipendi.

Per il personale scolastico che ha terminato il contratto prima del 1° dicembre per scadenza, NoiPA prevede un pagamento speciale con l’emissione della rata di dicembre, che includerà solo le quote di tredicesima accumulate durante l’anno, compresi eventuali arretrati e detrazioni.

Per le posizioni stipendiali segnalate con una variazione di qualifica per il “passaggio ad altra amministrazione,” il calcolo viene effettuato in base alle quote accumulate per ciascun contratto.

Noipa dicembre 2023: Cos’è l’IVC?

L’IVC, acronimo di Indennità di Vacanza Contrattuale, rappresenta una voce obbligatoria che garantisce al dipendente uno stipendio anche nei periodi in cui il contratto è scaduto. Attualmente, si stanno erogando arretrati, che sono calcolati come un multiplo dell’indennità di vacanza contrattuale.

Come funziona il calcolo dell’IVC a dicembre 2023 e chi ne ha diritto?

Questi fondi extra, definiti come “anticipi,” sono ottenuti attraverso la rivalutazione dell’indennità di vacanza contrattuale e vengono distribuiti come arretrati. Quando si rinnoveranno i contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) per il periodo 2022-2024 (che al momento non sono ancora stati rinnovati), questi aumenti saranno assorbiti.

Attualmente, tali aumenti sono riservati solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato, escludendo i precari. Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, non si tratta di arretrati, ma di un anticipo di 13 mensilità di IVC. Questo anticipo non sarà corrisposto a partire dal mese di gennaio e, quindi, non rappresenta un incremento retroattivo al 2023. Il personale che andrà in pensione prima del 31 dicembre 2023 non avrà diritto a questo beneficio.

CLICCA QUI PER LA TABELLA DEL CALCOLO DELL’IVC

Un recap per il cedolino Noipa di dicembre

Questa guida fornisce un percorso chiaro per visualizzare il cedolino NoiPA di dicembre, offrendo informazioni essenziali in modo accessibile anche per chi non ha familiarità con la procedura.

