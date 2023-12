Condividi su

Sondaggi Tp: climate change un problema per oltre 6 italiani su 10

Il cambiamento climatico fa paura alla maggioranza degli italiani. Secondo il sondaggio di Termometro Politico realizzato tra il 12 e il 14 dicembre, il 43% considera il climate change il principale problema per il futuro dell’umanità e denuncia la scarsa attenzione sul tema. Un ulteriore 22,3% ritiene che sia un problema da affrontare ma non crede sia così catastrofico come in molti sostengono. Il 13,2% pur ammettendo che il fenomeno esiste, pensa che ci si possa adattare come sempre si è fatto e ci potrebbero anche essere risvolti positivi. C’è infine un 20,6% che afferma di non aver paura del cambiamento climatico, ritenendolo un argomento esagerato per assecondare interessi economici come le auto elettriche.

Fonte: Termometro Politico

Agli intervistati è stato chiesto cosa sono disposti a fare per contrastare il cambiamento climatico. La maggior parte (il 40%) è disponibile a cambiare alcune abitudini, ma non a spendere più denaro. Il 24,5% è pronto invece a cambiare abitudini: dall’usare meno l’auto al mangiare meno carne fino a pagare di più la benzina e i viaggi in aereo. Una piccola percentuale (4,3%) è disponibile a pagare di più per alcune attività inquinanti ma non a cambiare le proprie abitudini. C’è infine una quota di persone che rifiutano alcun cambiamento: per il 13,5% deve essere lo Stato ad agire contro le emissioni di Co2 mentre per il 15,4% nessuno deve far alcunché perché, a suo dire, si tratta di un problema inesistente o largamente esagerato.

Fonte: Termometro Politico

In vista delle elezioni europee del 2024, è stato chiesto quale commissione europea gli italiani preferirebbero. Il 36,7% vorrebbe un altro presidente con una maggioranza che includa, anche conservatori e euroscettici, senza i socialisti e la sinistra, il 29,5% un altro presidente con una maggioranza più progressista di quella attuale, il 9,9% un secondo mandato per Ursula von der Leyen con la stessa maggioranza e il 7,8% un altro presidente espressione della stessa maggioranza attuale. Esiste poi un 12,3% di persone a cui non interessa l’argomento perché non riconosce l’istituzione della Commissione Europea.

Fonte: Termometro Politico

Il tema delle auto elettriche divide gli italiani tra favorevoli e contrari. Il 24,8% è d’accordo sull’uso di questa tipologia di auto ma non prevede un acquisto in tal senso per il costo troppo elevato e per la mancanza di una rete capillare di centraline di ricarica. Solo il 7,4% è pronto invece ad acquistarne una. Il 26,7% si mostra incerto, affermando di preferire le ibride. Il 12,6% dichiara di non volerne prendere una perché, oltre a ritenerle più pericolose, pensa che non avrebbero le stesse performance di quelle tradizionali. Un ulteriore 25,3% afferma il suo diniego alle auto elettriche, denunciando il rischio inquinamento causato dalle batterie nel caso in cui tutti ne avessero una.

Fonte: Termometro Politico

La fiducia degli italiani nella premier Meloni cresce al 42,8%. Pochi invece i movimenti registrati dalle intenzioni di voto di Termometro Politico. Fdi, Pd e Forza Italia restano sui valori riscontrati la settimana precedente. In leggera flessione il M5S al 16% mentre la Lega cresce di un decimo al 9,6% mentre Azione cala al 3,7%. Sinistra/Verdi sale al 3,2%. Gli altri restano sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Fonte: Termometro Politico

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3900 interviste raccolte tra il 12 e il 14 dicembre 2023