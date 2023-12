Coppa Italia, Napoli-Frosinone 0-4: gialloblu calano il poker e volano ai quarti

Condividi su

(Adnkronos) – Clamoroso al Maradona. Il Napoli esce sconfitto 0-4 dal Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo un buon primo tempo dei partenopei con un gol annullato a Simeone, sono arrivati nella ripresa, nel momento di maggiore spinta dei padroni di casa con gli ingressi di Osimhen, Kvara e Politano, i quattro gol dei gialloblu. Il Frosinone che non aveva mai raggiunto prima gli ottavi della competizione, accede così ai quarti dove affronterà la vincente della sfida tra Juventus e Salernitana. Continua la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia per il Napoli. Mazzari opta per un largo turnover che alla fine non ha pagato, con Gollini tra i pali, Zanoli, Natan, Ostigard e Mario Rui in difesa, con Cajuste, Demme e Gaetano a centrocampo e Simeone punta centrale con Lindstrom e Raspadori. Di Francesco da parte sua prova una difesa a tre con Okoli, Monterisi e Lusuardi e centrocampo con Kvernadze e Garritano larghi, con Bourabia, Barrenechea e Brescianini. Davanti la coppia inedita formata da Cheddira e Caso.

Il primo tempo non offre grandi occasioni e si chiude con il risultato in equilibrio, con il Frosinone che parte forte anche se non crea molto tranne una occasione con Caso. Il Napoli poi prende in mano la partita e crea qualche occasione da rete fino al gol annullato a Simeone. L'attaccante argentino al 40' approfitta di una ingenuità di Okoli con un incredibile passaggio all'indietro e batte Cerofolini, ma il Var richiama l'arbitro e annulla per un tocco di braccio di Lindstrom nel corso dell'azione.

Ad inizio ripresa il Napoli continua a spingere e al 53' Mario Rui su calcio di punizione colpisce in pieno il palo. Al 65', alla prima vera occasione il Frosinone passa: su corner di Garritano svetta sul primo palo di testa Barrenechea che infila Gollini dalla parte opposta. Doccia gelata per il Napoli con Mazzarri che poco prima del corner si era giocato le sue carte migliori, ma neanche il tempo di riprendersi che la squadra di Di Francesco raddoppia. Al 70' errore di Di Lorenzo che prova un retropassaggio alle spalle senza guardare con Caso che si invola verso Gollini e lo batte sul primo palo per il 2-0. Il Napoli si riversa nella metà campo gialloblu ma finisce per scoprirsi e rischiare ancora all'84' con Gelli che spreca il pallone per il 3-0. Tutto solo davanti a Gollini consente al portiere di uscire e coprire la porta. Al 91' altra ingenuità di Di Lorenzo che interviene in ritardo su Soulé e lo stende in area di rigore con Abisso che concede il rigore. Sul dischetto va Cheddira che calcia centralmente sotto la traversa non dando scampo a Gollini per il 3-0. Napoli molla e il Frosinone cala il poker, in contropiede al 95' Harroui sigla il 4-0 finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)