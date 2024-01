Cosa vedere a Matera? una guida turistica essenziale alla città dei sassi (aggiornamento 1 GENNAIO)

Condividi su

Cosa vedere a Matera? La guida per tutti Matera è una città incantevole situata nella regione della Basilicata, nel sud Italia. Conosciuta per i suoi antichi Sassi, Matera è un gioiello del patrimonio culturale italiano e una tappa imperdibile per chi viaggia in Italia. In questa guida turistica, esploreremo le bellezze di questa città, dalla storia ai ristoranti, fino alle attrazioni turistiche.

La lunga, lunghissima storia di Matera

Matera è una delle città più antiche del mondo, con una storia che risale a oltre 9.000 anni fa. Il centro storico della città è diviso in due parti: il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Queste sono le zone dove sono presenti le famose case grotta scavate nella roccia calcarea, che costituiscono il cuore del patrimonio culturale della città. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993 e ha ricevuto il titolo di Capitale Europea della Cultura nel 2019.

Tra le attrazioni turistiche più famose di Matera ci sono la Cattedrale di Matera (il cui nome originale è cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio), il Museo Nazionale Archeologico Domenico Ridola, il Castello Tramontano e il Parco della Murgia Materana. In particolare, il parco della Murgia Materana è un’area naturale protetta di grande valore naturalistico e storico, con numerosi sentieri escursionistici che offrono viste mozzafiato sulla città e sulle colline circostanti.

Matera è famosa per la sua cucina tradizionale e per i piatti a base di grano duro. Tra i piatti tipici ci sono la pasta con le fave, il pane di Matera, la salsiccia lucana, il caciocavallo podolico e il peperone crusco. Inoltre, la città offre anche una vasta selezione di vini locali, tra cui il Primitivo di Matera DOC. La città dei sassi è famosa anche per l’artigianato locale. Nelle strade del centro storico, è possibile trovare numerosi negozi che vendono oggetti di artigianato locale, come gioielli, ceramiche e oggetti d’arredo. Inoltre, la città offre anche una vasta selezione di prodotti alimentari tradizionali, tra cui olio d’oliva, formaggi, salumi e vini locali.

Una città da scoprire con calma

Matera è una città affascinante e ricca di storia e cultura. Con le sue case grotta, le attrazioni turistiche, la cucina tradizionale e l’artigianato locale, la città offre un’esperienza unica ai visitatori. La città è facilmente raggiungibile in auto o in treno dalla vicina città di Bari o di Napoli, ed è un’ottima tappa per chi viaggia in Italia. Consigliamo di dedicare almeno un paio di giorni per visitare la città, godersi la cucina locale e scoprire i tesori nascosti del centro storico.

Infine, è importante ricordare di rispettare il patrimonio culturale e storico della città durante la visita. Matera è stata abitata per migliaia di anni e ogni parte della città ha una storia unica e preziosa. Quindi, quando si visita la città, è importante trattarla con rispetto e apprezzare la sua bellezza senza danneggiare il patrimonio culturale che essa rappresenta.

In sintesi, se siete alla ricerca di un’esperienza culturale autentica in Italia, Matera è sicuramente una destinazione che vale la pena visitare. Con la sua storia millenaria, la sua cucina tradizionale e l’artigianato locale, Matera vi sorprenderà e vi affascinerà in ugual misura.

