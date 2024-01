I migliori giochi in assoluto per la vostra prima volta al casinò online

Condividi su

I giochi di casinò si sono sviluppati ed evoluti nel tempo e sono diventati una forma di divertimento popolare tra il pubblico. Alcuni fra essi sono più rinomati di altri tra i giocatori, sia nei casinò terrestri che nei casinò online e, oramai, mobile. Nonostante la varietà di titoli e varianti, ce ne sono alcuni che sono giocati veramente in tutto il mondo e che esistono da moltissimo tempo, mentre altri sono diventati noti e famosi solo di recente. Su Winnita Casino, una nuova piattaforma online formatasi di recente, potete trovare un ventaglio di proposte notevole.

Eppure, oggi siamo qui per fare, passateci il termine, delle discriminazioni e capire quali sono i giochi più quotati – e letteralmente parlando, visto che si tratta di scommesse e giochi d’azzardo!

L’imbarazzo della scelta

Ci sono tantissimi giochi di casinò online tra cui scegliere, dai semplici giochi di casinò normali ai grandi titoloni. Per i giocatori d’azzardo, sia principianti che professionisti, che desiderano provare nuovi giochi di casinò online, la decisione potrebbe diventare opprimente a causa della pletora proposta.

Le regine dei rulli: le slot machine

Il punto debole degli italiani, che ne sono attratti come calamite ovunque e comunque. Le slot machine sono programmate per funzionare in modo aleatorio tramite un generatore di numeri casuali (RNG) con lo scopo di garantire che nessuno possa ingannare il sistema. E forse, è proprio questo funzionamento dipendente esclusivamente dalla fortuna che rende unico il tipo di divertimento più rinomato di sempre.

Che le si ami o le si temi, le slot machine rimangono uno dei più facili da giocare: tutto ciò che dovete fare è premere un pulsante e affidarvi alla vostra buona stella. Si vince quando simboli identici si allineano su linee virtuali, quando il bonus colpisce e i rulli girano. Al giorno d’oggi, gli sviluppatori di software si sbizzarriscono e si sforzano di creare opere originali, con temi accattivanti e meccanismi redditizi. Ma il grande vantaggio di questo tipo di gioco sono le vincite…ovviamente causali!

La regina del tavolo verde: la roulette

Anche la roulette è un puro gioco d’azzardo. Non c’è nessuna sottigliezza da padroneggiare, nessuna grande strategia da sviluppare, anche se i professionisti credono in alcuni sistemi vincenti. Nella roulette, però, il concetto è quello di scommettere sul numero giusto, quello su cui si poserà la pallina che fate girare aleatoriamente.

È un gioco pieno di adrenalina e di aspettative con almeno una dozzina di tipi di scommesse diverse. Un giocatore principiante non si annoierà mai. Soprattutto perché la roulette ha diverse varianti a seconda del numero di zeri: europea (uno zero) e americana (due zeri). Il concetto è lo stesso, ma le vincite cambiano. Voi quale preferite?

Il gioco più amato da James Bond: il baccarat

Il baccarat è un gioco da tavolo di carte il cui principio consiste nell’indovinare quale delle due mani formate dal croupier sarà la più forte. Si tratta quindi, anche qui, di puro caso! Il croupier formerà due mani chiamate “banchiere” e “giocatore”, i cui valori sono determinati secondo un sistema specifico. Per giocare, basta piazzare una scommessa sulla mano che probabilmente sarà più alta. Il baccarat è disponibile in formato virtuale anche nei casinò come il nostro ed è ideale per i principianti che desiderano avvicinarsi ai giochi di casinò, poiché può essere giocato anche gratuitamente. Esistono anche tavoli di baccarat dal vivo, trasmessi in livestream con croupier reali.

Gli altri giochi immancabili

Certo, poker e video poker o partite di blackjack non possono mancare all’appello. Ma nei nuovi casinò online, è nato anche un nuovo trend, dove i principianti possono trovare qualcosa di loro gradimento e alla loro altezza. Sono la categoria dei cosiddetti minigiochi. Non ancora sempre così diffusa, questa categoria è in realtà ricca di giochi originali che non appartengono necessariamente al mondo dei casinò ma che lo sono diventati perché ci si può scommettere!

Il termine “minigioco” è utilizzato per descrivere qualsiasi gioco basato sul caso, compresi i giochi divertenti in cui le vincite spesso corrispondono al punteggio. Esiste quindi un’ampia varietà di titoli. Alcuni si ispirano a giochi ben noti come quello di “testa o croce”, i dadi o il “prato fiorito” (quello con le mine per capirci). Altri ricordano i giochi arcade, altri ancora combinano i vantaggi dei giochi da casinò con quelli dei giochi per cellulari.

Un po’ di originalità, suvvia!

Infine, ci sono i giochi-scommesse sugli sport virtuali, un ultimissimo trend. Fra i più intriganti ci sono le scommesse sulle corse virtuali. Solo fino a un paio di anni fa, si trattava di giochi online relativamente primitivi, in cui si avviava il gioco, si regolavano i parametri e si guardavano i cavalli illustrati correre. Il 2023, però, ha cambiato tutto: le scommesse sulle corse di cavalli virtuali si sono evolute in un vero e proprio spettacolo online non-stop con una grafica a dir poco realistica che ci si gode addirittura in tempo reale. Insomma, si fa il tifo e si scommette sui propri beniamini come se foste lì, all’ippodromo.

Insomma, tenendo a mente questi pochi consigli, il vostro debutto nei casinò online dovrebbe avvenire senza problemi!