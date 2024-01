Verissimo anticipazioni oggi 27/01: tutti gli ospiti della puntata. Sorpresa per i fan di Terra Amara!

Condividi su

Verissimo anticipazioni ogg 27 gennaio 2024: tutti gli ospiti della puntata. Sorpresa per i fan di Terra Amara!

Il weekend si avvicina e con esso l’atteso appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin pronto a regalarci momenti di emozione e rivelazioni esclusive. Le anticipazioni per la puntata di oggi 27 gennaio 2024 promettono ospiti di prestigio, storie avvincenti e il consueto mix di intrattenimento e approfondimento.

Verissimo intervista a Costantino Vitagliano: il coraggio di affrontare la vita nonostante la malattia

Verissimo anticipazioni oggi: gli ospiti della puntata

Nel primo appuntamento del weekend, il salotto di Verissimo accoglierà una presenza esclusiva: Anthony Delon, figlio del celebre attore francese Alain Delon. Le recenti dichiarazioni di Anthony sulla volontà del padre di non voler più vivere hanno destato preoccupazione. Sarà un’occasione per conoscere la verità sulle condizioni di salute ed emotive di Alain Delon e per esplorare il complicato rapporto tra il divo del cinema e sua sorella Anouchka.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sull’attrice Valeria Golino, protagonista del film “Te l’avevo detto“. La regista e ex modella italiana si racconterà a Verissimo, svelando dettagli sulla sua carriera e anticipando il prossimo ruolo nel film diretto da Ginevra Elkann in cui interpreterà un’ex pornostar.

Verissimo anticipazioni ospiti di oggi: ci sarà Sermin di Terra Amara!

L’influencer e ex concorrente del Grande Fratello 2022, George Ciupilan, affronterà in esclusiva le telecamere di Mediaset per parlare di un episodio drammatico che lo ha visto vittima di un’aggressione. Un momento toccante e sincero che aggiunge un tocco di dramma a questo weekend di Verissimo.

Direttamente dalla popolare soap opera turca “Terra Amara“, arriverà in studio Sibel Tascioglu, interprete di Sermin nella serie. Un’opportunità per scoprire il volto dietro al personaggio e immergersi nelle dinamiche della celebre soap opera.

Cosa accadrà in chiusura

Vera Gemma, nota attrice, sarà presente in studio insieme al figlio Maximus. Sarà la prima volta che il giovane Maximus accompagnerà la madre in un’apparizione pubblica, regalando agli spettatori un momento speciale e autentico.

In chiusura, Verissimo dedicherà uno spazio speciale alla memoria di Mino Reitano. Per celebrare l’artista scomparso e il suo contributo alla musica, in studio ci sarà la moglie Patrizia Vernola insieme alle loro due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.

In attesa di queste interviste esclusive e storie avvincenti, il pubblico può prepararsi a un weekend ricco di emozioni con Verissimo. Silvia Toffanin continua a regalarci un mix coinvolgente di intrattenimento e approfondimento, confermandosi la padrona di casa perfetta per rivelare i lati più intimi e autentici delle persone dietro le luci della ribalta.

