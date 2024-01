Bonus Isee 2024: quali limiti rispettare per le agevolazioni? Le cifre (aggiornamento 29 GENNAIO)

Condividi su

Bonus Isee 2024: i limiti entro cui rientrare per accedere ai sostegni. Bonus Isee 2024: fino a quanto può arrivare l’Indicatore della situazione economica familiare per ricevere le agevolazioni previste dal nostro sistema di Welfare? Una panoramica dei limiti entro cui bisogna rientrare per ricevere Assegno di Inclusione, Assegno unico, Bonus Bollette e così via.

Bonus Isee 2024: le agevolazioni previste fino a 10mila euro

Bonus Isee 2024: i nuclei familiari italiani possono accedere a una serie di sostegni economici in base al valore dell’indicatore della situazione economica. In linea di massima, più è basso più sostegni è possibile ottenere (anche se bisogna precisare però che, a seconda dei casi, può essere richiesto anche il rispetto di altri requisiti). Dunque, in pratica, se si è a Isee “zero” sicuramente si avrà diritto a praticamente tutte le agevolazioni previste dal nostro sistema di welfare. Tuttavia, molte di queste sono erogate anche a coloro che non sono a Isee zero ma comunque registrano un valore “basso” per quanto riguarda l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

Per esempio, con Isee entro i 6mila euro è possibile ottenere l’assegno di 350 euro mensili (per un anno) previsto nel quadro dei due sostegni che hanno sostituito il Reddito di Cittadinanza, ovvero il Supporto per la formazione e il lavoro. Invece, per ricevere l’altro sostegno in cui si è “sdoppiato” l’RdC, cioè l’Assegno di inclusione la soglia Isee in cui bisogna rientrare è fissata a 9.360 euro (il beneficio è riservato solo ai nuclei con al loro interno un minore, un disabile o un over 60). Entro i 9.530 euro poi si ha diritto al Bonus Bollette di gas e acqua (spetta anche con un Isee fino a 20mila euro se si hanno almeno 4 figli a carico). Infine, ai nuclei familiari con minore fino a 3 anni e per gli over 65 con Isee entro gli 8mila euro spetta la Carta Acquisti che prevede l’erogazione di 80 euro ogni 2 mesi da spendere per beni di prima necessità e spese energetiche (per gli over 75 l’Isee sale fino a 10.737 euro).

Le agevolazioni al di sopra dei 10mila euro

Bonus Isee 2024: diverse agevolazioni sono previste anche per chi ha un Isee entro i 15mila euro. Innanzitutto, fino a al 31 marzo 2024, a chi rientra in tale soglia spetta il Bonus bollette della luce (fino a 30mila euro di Isee per chi ha almeno 4 figli a carico). Entro i 15mila euro spetta anche il Bonus Psicologo nella misura di 1.500 euro (scende a 600 euro sopra i 15mila e fino a 30mila, a 500 euro tra 30mila e 40mila euro di Isee). Fino a poco più di 17mila euro poi si può richiedere l’Assegno Unico per i figli. Entro i 25mila euro si può ottenere il massimo rimborso (3mila euro l’anno) per quanto riguarda il bonus asilo nido (che spetta comunque fino a 40mila euro).

