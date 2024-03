Condividi su

Concorso Inps 2024 e altri bandi: migliaia di nuove assunzioni in arrivo

Nel panorama dell’occupazione pubblica, il 2024 si prospetta come un anno cruciale caratterizzato da una serie di nuovi concorsi pubblici che offriranno migliaia di opportunità di lavoro sia per laureati che per diplomati. Dopo un periodo di intensa attività di reclutamento di dipendenti pubblici, l’amministrazione statale continua a cercare risorse umane qualificate per rafforzare i propri organici e soddisfare le crescenti esigenze dei servizi pubblici.

Negli ultimi mesi, l’amministrazione pubblica statale ha visto un’ondata di nuove assunzioni di dipendenti, e attualmente è in cerca di ulteriori risorse per rafforzare il proprio organico. Nuovi bandi di concorso sono in procinto di essere lanciati per il corrente anno, in linea con i piani di fabbisogno di personale per il 2024. Questi concorsi riguarderanno una vasta gamma di profili, sia per laureati che per diplomati, spaziando dall’Agenzia delle Entrate e INPS al settore sanitario e dell’istruzione.

Concorso Inps 2024: mille nuove assunzioni in programma

L’INPS, nel suo recente Piano dei Fabbisogni di Personale, ha previsto l’assunzione di oltre mille lavoratori entro l’anno in corso. Questa iniziativa mira a colmare le lacune nell’organico dell’ente pubblico, sia attraverso il riempimento delle posizioni vacanti sia tramite una nuova procedura selettiva. Le nuove assunzioni saranno cruciali per coprire le carenze di personale riscontrate dall’INPS a seguito delle uscite degli ultimi anni. QUI, LA PAGINA AGGIORNATA IN TEMPO REALE DALL’INPS CON TUTTI GLI ULTIMI BANDI.

Agenzia delle Entrate: annunciati nuovi bandi di concorso

Oltre al concorso INPS 2024, anche l’Agenzia delle Entrate si appresta a pubblicare nuovi bandi di concorso per l’assunzione di 1.500 nuovi dipendenti entro il 2026. Questo processo graduale di assunzione è finalizzato a potenziare le attività dell’ente su tutto il territorio nazionale. Si prevede che entro quest’anno sarà emesso un primo avviso per il reclutamento di 470 nuovi dipendenti, da destinare alle direzioni regionali.

Altri Bandi di assunzione nei ministeri, tra MEF, Viminale, Giustizia e comparto Sanita

I Ministeri non sono da meno, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si prepara a lanciare nuovi bandi nel 2024 per l’assunzione di 370 unità in vari ruoli, sia per diplomati che per laureati. Anche il Ministero della Giustizia prevede concorsi per assunzioni, in particolare per rinforzare l’Ufficio del Processo, la Ragioneria dello Stato e il Ministero dell’Interno. Infine, il 2024 dovrebbe essere caratterizzato da un notevole aumento delle assunzioni nel settore sanitario, con l’obiettivo di reclutare almeno 10mila nuove figure sanitarie, tra medici e infermieri, nelle diverse regioni. Regioni come la Puglia e il Piemonte si preparano ad accogliere oltre duemila nuovi dipendenti ciascuna, seguite dal Lazio con 1.200 assunzioni. Per sostenere queste iniziative, sono stati stanziati 520 milioni di euro nell’ultima Manovra Economica.

In definitiva, tra il concorso INPS 2024, MEF, Ministero degli Interni, della Giustizia e comaprto sanità, ci saranno davvero tante opportunità. Quest’anno si profila come un periodo ricco di sfide e opportunità nel settore dei concorsi pubblici, con migliaia di nuove assunzioni previste in vari ambiti dell’amministrazione statale e del servizio pubblico. Questa tendenza evidenzia la costante necessità delle istituzioni pubbliche di rafforzare i propri organici per garantire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini italiani.

Tuttavia, non possiamo ignorare le sfide che accompagnano questo processo di reclutamento. La competizione per ottenere un posto nelle selezioni pubbliche è spesso feroce, con un numero elevato di candidati che aspirano a un’opportunità di lavoro stabile e ben remunerata nel settore pubblico. Pertanto, è fondamentale che i candidati si preparino adeguatamente, acquisendo le competenze e le conoscenze necessarie per superare le prove selettive e distinguersi dagli altri concorrenti.

