Cedolino NoiPA agosto 2024: le date confermate, info e novità

Il calendario NoiPA per le emissioni di agosto 2024 è stato parzialmente reso noto, con le prime tre date certe. Scopriamo insieme le date da segnare in questo mese estivo.

Anche in estate, il governo, l’INPS e NoiPA continuano a lavorare per garantire i pagamenti degli stipendi. Attualmente, il governo è impegnato nella preparazione della legge finanziaria 2025 e delle future misure per i lavoratori, che potrebbero includere la proroga di alcuni bonus per il prossimo anno.

Nel 2024, tre misure principali hanno contribuito a incrementare gli importi degli stipendi:

Sgravio contributivo in busta paga

Taglio dell’Irpef

Bonus mamme lavoratrici

Le date confermate per le emissioni di agosto 2024 sono, attualmente, le seguenti:

8 agosto 2024 : elaborazione e deposito nella cartella FTP dei flussi F24EP, Enpam e Perseo relativi alla mensilità precedente.

: elaborazione e deposito nella cartella FTP dei flussi F24EP, Enpam e Perseo relativi alla mensilità precedente. 27 agosto 2024 : elaborazione e invio Uniemens per la mensilità precedente.

: elaborazione e invio Uniemens per la mensilità precedente. 29 agosto 2024: emissione ordinaria per il mese di settembre 2024.

Al momento, NoiPA non ha ancora stabilito le date per le emissioni speciali e urgenti. Tuttavia, è probabile che l’emissione speciale per le supplenze brevi venga anticipata a venerdì 16 agosto, poiché il 18 agosto è domenica. L’emissione urgente potrebbe invece partire il 13 agosto, interessando soprattutto coloro che hanno presentato tardivamente il modello 730.

Diversi cedolini per le varie emissioni: nessuna paura se non trovate il FIS nel cedolino della rata ordinaria

Ad agosto sono previsti anche i pagamenti del FIS (Fondo di Integrazione Salariale), che NoiPA liquiderà con un secondo cedolino. Questo significa che l’importo dello stipendio non includerà il FIS, che sarà visibile in un importo separato.

Inoltre, l’ultimo stipendio per i pensionandi sarà maggiorato di 8/12 di tredicesima maturata nel corso del 2024. NoiPA ha già chiuso le partite dei pensionandi, e il MEF ha recuperato le tre rate residue delle addizionali comunali e regionali.

Accrediti del modello 730 entro questo mese

I dipendenti statali che hanno inviato la dichiarazione entro la fine di maggio hanno ricevuto il rimborso con lo stipendio di luglio 2024. Chi ha inviato la dichiarazione nelle settimane successive ma entro il 15 luglio dovrebbe riceverlo questo mese.

Come accedere a NoiPA

Dal 17 giugno 2024 sono attive le nuove modalità di accesso all’area riservata del portale NoiPA. Per accedere e visualizzare il cedolino dello stipendio e le date di accredito, è necessario utilizzare esclusivamente SPID, CIE e CNS o accedere tramite la App NoiPA con le stesse credenziali.

Conclusioni

Sono state pubblicate le prime tre date del nuovo calendario NoiPA di agosto 2024. Le principali scadenze includono l’elaborazione e il deposito dei flussi F24EP l’8 agosto, l’elaborazione e invio Uniemens il 27 agosto, e l’emissione ordinaria il 29 agosto. Si attendono ulteriori dettagli sulle emissioni speciali e urgenti, che saranno probabilmente anticipate rispetto alle normali scadenze mensili.