Calendario inizio scuola regione per regione. Quando comincia?

Calendario inizio scuola regione per regione. Quando cominciano le attività scolastiche?

Tutti gli studenti tra i banchi tra il 5 e il 16 settembre

Calendario inizio scuola regione per regione. Quando cominciano le attività scolastiche? Come di consueto ogni settembre, ciascun territorio italiano sceglie in autonomia il giorno di avvio del nuovo anno scolastico. Detto ciò, tutti gli studenti torneranno in aula tra il 5 e il 16 settembre. I primi a sedersi tra i banchi quelli della Provincia Autonoma di Bolzano e i bambini delle scuole dell’infanzia lombarde. Seguiranno quelli della Provincia autonoma di Trento. Giorno 11 settembre ripresa delle lezioni in ben 6 regioni, 4 regioni il 12 settembre. Tutte le altre hanno scelto di ricominciare giorno 16 settembre.

Calendario inizio scuola regione per regione. Ecco allora le date esatte in cui comincerà l’anno scolastico 2024/2025 in ciascun territorio.

5 settembre: Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia (scuola dell’infanzia)

9 settembre: Provincia Autonoma di Trento

11 settembre: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto

12 settembre: Campania, Lombardia, Molise, Sicilia, Sardegna

16 settembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana

