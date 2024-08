Condividi su

Graduatorie ATA 2024 pubblicate: dove vederle, punteggi e date

Le graduatorie ATA 2024 sono state pubblicate e gli aspiranti possono ora visualizzare la loro posizione e punteggio. Ecco tutte le informazioni su dove trovarle, le date importanti e i dettagli sui punteggi.

A partire da oggi 19 agosto 2024, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie provvisorie per il personale ATA di terza fascia. Queste graduatorie saranno valide per il triennio 2024/2025 – 2026/2027 e saranno utilizzate per le supplenze nelle scuole italiane. Gli aspiranti possono visualizzare la propria posizione e punteggio nell’area riservata del sito Polis Istanze Online e sui siti delle scuole in cui hanno presentato domanda.

Dove vedere le graduatorie ATA 2024, dove vederle e come accedervi

Gli aspiranti possono visualizzare la propria posizione in graduatoria e il punteggio nell’area riservata di Istanze Online, seguendo questo percorso:

Accedere a Polis Istanze Online. Cliccare sul proprio nome in alto a destra. Selezionare “Area riservata”. Andare su “Servizi”. Cliccare su “I tuoi servizi”. Selezionare “Graduatorie di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/27”.

In alternativa, è possibile consultare i dati delle graduatorie con tutti i link che seguono:

Graduatorie provvisorie ATA 2024, tutti i link utili, Regione per Regione

Abruzzo

L’Aquila – Teramo – Chieti e Pescara

Basilicata

Matera – Potenza

Calabria

Cosenza – Reggio Calabria – Vibo Valentia – Catanzaro

Campania

Benevento – Salerno – Caserta – Avellino – Napoli

Emilia-Romagna

Modena – Piacenza – Ferrara – Forlì Cesena – Parma – Rimini – Bologna – Ravenna – Reggio Emilia

Friuli-Venezia Giulia

Trieste – Pordenone – Gorizia – Udine

Lazio

Rieti – Roma – Frosinone – Latina – Viterbo

Liguria

La Spezia – Imperia – Savona – Genova

Lombardia

Pavia – Monza e Brianza – Mantova – Como – Lodi – Milano – Brescia – Bergamo – Varese – Lecco – Sondrio – Cremona

Marche

Ascoli Piceno e Fermo – Pesaro e Urbino

Molise

Campobasso

Piemonte

Verbano Cusio Ossola – Cuneo – Torino – Biella – Novara – Alessandria – Asti – Vercelli

Puglia

Lecce – Taranto – Brindisi – Bari e BAT – Foggia

Sardegna

Nuoro – Oristano – Cagliari – Sassari

Sicilia

Messina – Catania – Caltanissetta ed Enna – Ragusa – Agrigento – Trapani – Palermo – Siracusa

Toscana

Livorno – Lucca – Siena – Massa Carrara –

Pisa – Pistoia – Prato – Grosseto – Firenze –

Arezzo

Umbria

Terni – Perugia

Veneto

Rovigo – Padova – Vicenza – Verona – Treviso – Venezia

Graduatorie ATA 2024 definitive, Regione per Regione

Gli Uffici scolastici hanno iniziato a pubblicare anche le graduatorie definitive, che procediamo ad elencare qui, Regione per Regione (in ordine alfabetico).

Abruzzo

Chieti e Pescara – Teramo – L’Aquila

Basilicata

Potenza – Matera

Calabria

Reggio Calabria – Vibo Valentia

Campania

Salerno – Caserta – Benevento

Emilia-Romagna

Modena (con rettifica) – Rimini – Forlì Cesena – Ravenna – Reggio Emilia

Friuli-Venezia Giulia

Trieste – Udine – Gorizia – Pordenone

Liguria

La Spezia – Imperia – Genova – Savona

Lombardia

Milano – Lodi – Como – Brescia – Varese – Monza e Brianza – Mantova

Marche

Ancona – Ascoli Piceno e Fermo – Macerata – Pesaro e Urbino

Molise

Campobasso – Isernia

Piemonte

Verbano Cusio Ossola – Asti – Novara – Alessandria

Puglia

Brindisi – Taranto – Lecce

Sardegna

Nuoro – Cagliari – Oristano – Sassari

Sicilia

Trapani – Messina – Catania ( con rettifica) – Ragusa – (con rettifica) –Caltanissetta ed Enna – Palermo

Toscana

Massa Carrara – Prato – Grosseto – Lucca – Firenze – Pistoia – Pisa – Lucca – Livorno

Veneto

Padova – Treviso – Vicenza

Punteggi e posizioni in graduatoria ATA 2024 e il termine ultimo della pubblicazione delle graduatorie definitive

Non tutti gli aspiranti riusciranno a vedere immediatamente la graduatoria. In questi casi, significa che la graduatoria non è stata ancora prodotta. Gli aspiranti che visualizzano il simbolo di divieto non cliccabile devono attendere qualche giorno. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 31 agosto 2024, in tempo utile per l’inizio delle operazioni di attribuzione delle supplenze.

Scadenze e reclami da fare entro 10 giorni

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli aspiranti hanno 10 giorni per presentare reclamo in caso di errori. È importante agire tempestivamente perché dopo la valutazione dei reclami, le graduatorie saranno pubblicate in via definitiva. Non è possibile presentare reclamo per aggiungere nuovi titoli.

Per quanto vale graduatorie ATA 2024

Le graduatorie di terza fascia saranno valide dall’anno scolastico 2024/25 all’anno scolastico 2026/27. Saranno utilizzate per le supplenze dopo l’esaurimento delle graduatorie di prima e seconda fascia.

Gli aspiranti hanno avuto la possibilità di aggiornare o confermare la propria posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto dal 28 maggio 2024 al 28 giugno 2024. Le nuove graduatorie saranno gestite completamente online per facilitare la valutazione delle domande.

Gli aspiranti potevano indicare fino a 30 istituzioni scolastiche nella stessa provincia. La scuola destinataria dell’istanza sarà automaticamente posizionata al primo posto fra le sedi espresse. Le graduatorie serviranno a coprire supplenze temporanee e a sostituire il personale assente a partire dall’anno scolastico 2024-25.

I profili professionali per graduatorie ATA 2024

I profili per cui è possibile presentare domanda nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia includono:

Assistente amministrativo

Assistente tecnico

Cuoco

Infermiere

Guardarobiere

Operatore dei servizi agrari

Operatore scolastico

Addetto alle aziende agrarie

Collaboratore scolastico

Problemi comuni e come risolverli, dove possibile

Infine segnaliamo che alcuni aspiranti hanno segnalato problemi con l’inserimento con riserva per il profilo di assistente amministrativo, dovuti alla presentazione della domanda senza il possesso della CIAD, promettendo di conseguirla entro il 30 aprile 2025. Questo non preclude la possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato. Altri hanno riscontrato difficoltà nella visualizzazione del profilo dell’operatore scolastico, legati alla valutazione delle domande per via dei dubbi sul titolo di accesso. Questo profilo non sarà attivato nell’a.s. 2024/25.