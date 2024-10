Condividi su

Mutuo prima casa under 36: arriva la proroga. Per quanto?

Mutuo prima casa under 36: arriva una proroga con la Legge di Bilancio 2025. Il piano di ammortamento garantito dello Stato potrà essere richiesto ancora per diversi anni. Quali sono i requisiti necessari per fare domanda? Come si svolge la procedura? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sul tema.

Cuneo fiscale: cos’è? Come cambia con la Legge di Bilancio 2025

Mutuo prima casa under 36: arriva la proroga con la Legge di Bilancio 2025

Mutuo prima casa under 36: arriva una nuova proroga con la Legge di Bilancio 2025. Un rifinanziamento molto più ampio rispetto al passato. Il Fondo Consap sarà rifinanziato per i prossimi 3 anni. Finora le proroghe erano state semestrali, al massimo annuali. In pratica, i più giovani avranno la possibilità di richiedere un piano di ammortamento dedicato all’acquisto della prima casa garantito dallo Stato fino al 2027.

La garanzia dello Stato è fissata a quota 50% (su un finanziamento che non può essere superiore a 250mila euro). D’altra parte, la percentuale sottoposta a garanzia pubblica può salire fino all’80% per richiedenti con un Isee non superiore a 40mila euro. Può salire al 90% per le famiglie numerose.

Bonus ristrutturazione 2025: confermato al 50%? Ultime notizie

Chi può richiederlo e come si fa domanda

Mutuo prima casa under 36: quali sono i requisiti che è fondamentale rispettare per avere diritto al piano di ammortamento a condizioni agevolate? Innanzitutto, singole persone con età inferiore ai 36 anni. Poi giovani coppie coniugate e conviventi da almeno 2 anni oppure nuclei mono-genitoriali con figli minori conviventi.

Come si fa domanda? La richiesta di mutuo Consap va inoltrata direttamente a una banca aderente alla convenzione con il pubblico. Serve un modulo scaricabile dal sito del Ministero dell’Economia ma, di solito, disponibile anche presso tutti gli istituti di credito. Una volta inoltrata la domanda Consap comunica l’esito della richiesta entro 20 giorni alla banca. Entro 90 quest’ultima a sua volta comunica la Consap l’eventuale stipula del piano di ammortamento.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it