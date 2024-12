Saldi 2025: quando cominciano? Calendario regione per regione

Condividi su

Saldi 2025: arriva l’inverno ed è tempo di sconti. Una stagione attesa da tantissimi italiani che sperano di concludere qualche buon affare e naturalmente anche dagli esercenti. Si comincia ovunque a inizio gennaio. Varia invece il giorno di termine. Uno sguardo a come varia il calendario regione per regione.

Saldi 2025: arriva l’inverno ed è tempo di sconti. Vestiti, scarpe, accessori, articoli per la casa e dispositivi elettronici: tantissimi italiani come ogni anno aspettano la stagione sperando di concludere qualche buon affare. La stagione dei saldi è attesa anche dagli esercenti naturalmente che hanno un’ottima occasione per smaltire le rimanenze di magazzino oltre che per mettere dei bei guadagni in cassa. Il calendario del periodo dei saldi varia leggermente da regione a regione.

Tuttavia, praticamente in tutta Italia si comincia a inizio gennaio, nello specifico, giorno 4 gennaio, tranne nella Provincia di Bolzano dove il periodo degli sconti comincia poco dopo, giorno 8 gennaio.

Quando finisce il periodo di sconti?

Saldi 2025: cominciano in tutte le regioni il 4 gennaio ma non terminano ovunque lo stesso giorno. Anche su questo punto però è possibile fornire delle indicazioni abbastanza precise nonostante la variabilità tra una regione e l’altra.

Infatti, in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardegna, Toscana, Provincia di Trento, Umbria, Abruzzo la data di termine dei saldi sarà giorno 4 marzo. Il 28 febbraio terminerà in Veneto e Puglia. Ancora prima il 5 febbraio termina nella Provincia di Bolzano. Mentre in Lazio si chiude il 15 febbraio. In Liguria il termine è fissato per il 17 febbraio. Il 31 marzo in Valle D’Aosta. Il 15 marzo è la data in cui si chiuderà il periodo di sconti in Lombardia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. In Piemonte si chiude l’1 marzo così come nelle Marche.

