Condividi su

Amministrative 2025: dove si vota? Come potrebbero finire

Amministrative 2025: in corso una tornata che coinvolgerà anche diversi capoluoghi italiani. In caso di ballottaggio si tornerà alle urne in concomitanza con le votazioni relative ai referendum su lavoro e cittadinanza. Dove si vota esattamente? Come potrebbero finire?

Amministrative 2025: dove si vota?

Amministrative 2025: si vota domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 dalle 7 alle 15. Eventuali ballottaggi tra due settimane: l’8 e il 9 giugno in concomitanza con le votazioni relative ai referendum su lavoro e cittadinanza. Urne aperte in 117 comuni italiani. La Lombardia è la regione maggiormente rappresentata (18 comuni al voto), seguono Calabria (17) e Campania (15). La grande maggioranza dei comuni in cui si voterà (86 su 117) hanno meno di 15mila abitanti– dunque, niente secondo turno – ma in lista compaiono anche quattro capoluoghi di provincia: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Sondaggi politici TP, diritti dei lavoratori: peggioramento per 6 italiani su 10

Come potrebbero finire?

Amministrative 2025: come potrebbero finire? Secondo le indicazioni raccolte alla vigilia del voto:

A Genova il favorito sembra essere Pietro Piciocchi candidato del centrodestra unito. Tuttavia, è probabile che la candidata del “campo largo” Silvia Salis riesca a strappargli il ballottaggio.

il favorito sembra essere Pietro Piciocchi candidato del centrodestra unito. Tuttavia, è probabile che la candidata del “campo largo” Silvia Salis riesca a strappargli il ballottaggio. A Ravenna , invece, in vantaggio sembra essere proprio il candidato del “campo largo” Alessandro Barattoni.

, invece, in vantaggio sembra essere proprio il candidato del “campo largo” Alessandro Barattoni. A Taranto il quadro è decisamente più frammentato considerando che il centrodestra presenta due candidati (uno sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, l’altro dalla Lega) mentre Pd e Movimento 5 Stelle corrono separati.

il quadro è decisamente più frammentato considerando che il centrodestra presenta due candidati (uno sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, l’altro dalla Lega) mentre Pd e Movimento 5 Stelle corrono separati. A Matera, infine, il favorito è il candidato di centrosinistra Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Pd che però ha scelto di non usare il simbolo del suo partito. D’altra parte, la partita è aperta (corrono anche l’ex sindaco 5 Stelle della città Bennardi e l’ex DG dell’Agenzia di promozione territoriale lucana Nicoletti (per il centrodestra).