Psicologo di base con nuovo Piano Sanità. Dov’è disponibile?

Il nuovo Piano Nazionale di Sanità punta sulla figura dello psicologo di base già prevista in realtà da alcune Regioni. Di cosa si occupa esattamente? Cosa cambia con le nuove misure? Dove è già disponibile? Come se ne può usufruire? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sul tema.

Psicologo di base: cos’è e cosa prevede il nuovo Piano Sanità

La figura dello psicologo di base inserita ufficialmente nel Sistema Sanitario Nazionale con il Piano Nazionale di Sanità 2025-2030 appena approvato. In base al piano dovrà affiancare medici, infermieri, assistenti sociali e altri professioni sanitari nelle Case di Comunità, strutture socio-sanitarie territoriali destinate alle cure non intensive. Chiaramente si occuperà di trattare i casi di disagio psicologico, indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli assistiti. La figura non è totalmente nuova nel nostro paese. Infatti, è già prevista da alcuni sistemi sanitari regionali.

Dove è già disponibile e come si può usufruire del servizio

Lo psicologo di base è una figura già prevista (o il cui utilizzo è in fase di attivazione) in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Puglia, Sicilia. Le modalità di accesso al servizio variano tra un territorio e l’altro. Tuttavia, in linea di massima per usufruire dei servizi dello psicologo di base si possono contattare direttamente i distretti sanitari locali o le Case di Comunità, quindi, si può fissare un appuntamento talvolta anche attraverso una piattaforma online oltre che per telefono. In alcune regioni è il proprio medico di famiglia a doversi occupare della procedura di prenotazione. Il servizio è generalmente gratuito ma a seconda della regione di residenza è possibile che venga richiesto il pagamento di un ticket.