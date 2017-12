Milan-Inter, Coppa Italia: quote, pronostici e dove vedere (TV e streaming)

Il derby della Madonnina di fine anno vale tanto, tantissimo, per entrambe le formazioni. In particolare, i rossoneri si giocano una gran fetta di stagione in questo quarto dal sapore di una finale. L’allenatore più discusso del momento, Rino Gattuso, dovrà cercare di tirare fuori il meglio dai suoi, per poter prevalere sui rivali meneghini guidati dal navigato Luciano Spalletti.

Il mister nerazzurro vorrà evitare cali di tensione. Dopo il clamoroso pareggio contro il Pordenone (i ramarri sono stati sconfitti solo ai rigori), l’Inter ha perso lo smalto della prima parte di stagione. In particolare, gli ultimi due match contro Udinese (1-3) in casa e Sassuolo in trasferta (1-0) hanno inferto un duro colpo alla banda Spalletti. Solo 1 punto nelle ultime 3 giornate. Bottino magro che permette a Napoli e Juve di distanziarsi quanto basta per passare un sereno Natale.

Milan-Inter, Coppa Italia: le quote

Per il derby della Madonnina, l’Inter è sicuramente favorita. Nonostante le ultime prove opache della banda Spalletti, i ragazzi di Rino Gattuso sono ancor più in confusione e crisi d’identità. L’1 – che premia la vittoria dei rossoneri – è qutoato a 3.29. L’affermazione dei nerazzurri, invece, a 2.14. Il pareggio, infine, proposto a 3.39.

Notevole differenza tra il Gol/Gol e il suo opposto (Gol/No Gol). La prima viene data a 1.66; la seconda, a 2.10. Sostanziale equilibrio per Over e Under 2,5, che pagano entrambi 1.85 volte la posta giocata.

Milan-Inter, Coppa Italia: il pronostico

Partita delicata per ambo le formazioni. Sia Milan che Inter sono reduci da un periodo non proprio brillante. Inoltre, ambo le squadre meneghine avranno un impegno difficile: i rossoneri se la vedranno con la Fiorentina all’Artemio Franchi; i nerazzurri, invece, ospiteranno una Lazio scalpitante, con voglia di dar seguito al perentorio 4-0 rifilato al Crotone nell’ultima di campionato. Tra l’altro, per uno scherzo del calendario, proprio Lazio e Fiorentina sono protagoniste del quarto di finale di Santo Stefano.

È possibile che entrambe le squadre adottino un cauto turnover, evitando rivoluzioni. La propensione offensiva del Milan può infrangere la solida difesa nerazzurra (che ha scricchiolato negli ultimi incontri). Una buona opzione, quindi, sarebbe proprio il Gol/Gol, proposto a 1.66. Inoltre, ci aspettiamo tanti gol: la voglia di rivincita delle due milanesi può valere la garanzia di una partita pirotecnica. L’over 2,5 viene offerto a 1.85. L’ Over 3.5, invece, a un 3.00.

Milan-Inter: dove vedere

la partita di Coppa Italia tra Milan e Inter sarà trasmessa in chiaro dalla RAI su Rai1. Inoltre, per chi non potesse vederla in TV, avrà a disposizioen il servizio gratuito della RAI, ovvero Raiplay. Basta una connessione e un PC, tablet o smpartphone. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 del 27 dicembre.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO QUESTO LINK