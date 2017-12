Sondaggi elettorali Bidimedia: calano Lega e Pd

Se c’è una cosa che accomuna Salvini e Renzi, divisi politicamente su tutto, è il calo negli indici di gradimento tra gli italiani. Il momento negativo che stanno vivendo i due Matteo sta contagiando a cascata anche i rispettivi partiti. L’ultima rilevazione Bidimedia dà il Pd in calo dell’1,2% e la Lega dello 0,6%. Con una sostanziale differenza. La coalizione di centrodestra di cui fa parte il Carroccio, segna un buon 35% mentre l’area a guida dem, uno sconsolate 29,8%. Potrebbe essere di più se le forze di sinistra decidessero di allearsi con il Pd. Ma tant’è. Liberi e Uguali, insieme a Partito Comunista e Potere al Popolo, ottengono al momento un buon 7,6%. Voti che alla coalizione cosiddetta “governativa” farebbero davvero comodo. Renzi, per ora, si può rallegrare del buon risultato che sta ottenendo la lista Più Europa, guidata da Emma Bonino. In meno di un mese ha già raccolto l’1,4% del gradimento, ed è in continua crescita.

Il Movimento 5 Stelle continua la corsa solitaria con un più 0,5% rispetto alla rilevazione del 28 novembre, attestandosi al 26,5%. Il candidato premier pentastellato Luigi Di Maio, nelle recenti apparizioni televisive, ha aperto ad alleanze con altre forze politiche, ma solo su alcuni punti del programma. Difficile per i Cinque Stelle raggiungere e superare quota 40%, più alla portata del centrodestra. La coalizione composta dal trittico Salvini, Berlusconi e Meloni, già supera questa soglia in Veneto e Lombardia ed è in vantaggio sulle altre forze politiche in tutte le altre regioni, a parte Marche e Sardegna (M5S) e Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Basilicata (Pd).

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Sondaggio basato su 969 interviste CAWI effettuate dal 14 al 18 dicembre 2017.

