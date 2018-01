Sondaggi elettorali Euromedia Research: Zingaretti davanti a tutti

Avvicinandosi la data delle elezioni politiche, ogni giorno escono sondaggi diversi sulle intenzioni di voto degli italiani. Il 4 marzo, oltre che per il Parlamento, si voterà anche per il rinnovo dei consigli regionali in Lazio e Lombardia. Due partite importanti e dall’esito incerto. Anche nel Lazio dove a contendersi la vittoria saranno in tre.

Il favorito rimane il governatore uscente Nicola Zingaretti. Secondo l’ultimo sondaggio Euromedia Research condotto per la trasmissione di Rai1, Porta a Porta, il candidato di centrosinistra raccoglierebbe un consenso che va da un mimino del 41,8% ad un massimo di 46,2%.

Nel centrodestra, che ancora non ha deciso su quale candidato puntare le sue fiches, vengono sondati Maurizio Gasparri e Sergio Pirozzi. L’esponente di Forza Italia, secondo le stime, otterrebbe un consenso compreso in una forbice che va da un minimo del 24,1% ad un massimo del 27,9%. Più basso invece il gradimento riscontrato dal sindaco di Amatrice (minimo 6,8% massimo 9,2%). E il Movimento 5 Stelle? E’ il terzo incomodo, con Roberta Lombardi che potrebbe ottennere tra il 17,7% e il 21,1% dei voti. Non sarà invece della partita, ma sottrarrà voti importanti al centrodestra, il candidato di CasaPound, Mauro Antonini. Per un consenso che varia da un minimo di 1,9% ad un massimo di 3,3%.

Sondaggi elettorali Euromedia Research: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 15 gennaio 2018. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.935- totale contatti effettuati: 2.735. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). Metodologia di raccolta informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I..

