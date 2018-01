Voyager: anticipazioni stasera, gli argomenti del 22 gennaio con Roberto Giacobbo

Tra Italia e Francia, questi saranno i due temi della nuova puntata di Voyager la trasmissione di Roberto Giacobbo. Il programma andrà in onda infatti questa sera su Rai 2 alle ore 21.20. Vediamo insieme qualche anticipazione sull’episodio.

Voyager: nelle viscere del Monte Soratte e della grotta di Chauvet

La prima tappa del viaggio di Roberto Giacobbo sarà il Monte Soratte, il conduttore accompagnerà lo spettatore nella Roma della seconda guerra mondiale. Nelle profondità del Monte vennero creati veri e propri bunker, i quali furono utili per la sopravvivenza ai nazisti durante i bombardamenti. Lo scavo sarà poi utilizzato per altri scopi negli anni 60 quando venne scoperto. La troupe di Voyager si sposterà nelle Ardeche, in Francia. La grotta di Chauvet è uno dei siti europei della preistoria. Giacobbo ci porterà indietro nel tempo a circa 32.000-36.000 anni fa alla scoperta di alcune pitture rupestri risalenti al Paleolitico superiore, come il “Gruppo di cavalli”.

Voyager: l’Italia tra le arti e le Scienze, l’affresco di Mario Sironi

Il viaggio terminerà con la pittura, conosceremo Mario Sironi, uno dei precursori del movimento del Novecento nel 1922 a Milano in occasione della giornata inaugurale dell’Università La Sapienza di Roma. Una vera e propria opera colossale di 94 metri quadrati. Un simbolo del ventennio, proprio per questo motivo è stato soggetto a numerose verifiche volte a cancellare ogni traccia del regime passato. La troupe di Voyager ha seguito il restauro durato ben 26 mesi.

Voyager: omaggio all’Italia dello spazio

Il nostro paese ha giocato un ruolo chiave nella scienza aereospaziale, non tutti però lo sanno. A partire da Luigi Broglio è considerato infatti il padre dell’aereonautica italiana, fino ad arrivare a Umberto Guidoni, ovviamente senza dimenticare le passeggiate spaziali di Luca Parmitano. Questo sviluppo non è solo merito dei nomi illustri bensì di tante e tanti addetti ai lavori, il contributo italiano è da sempre essenziale in questo ambito.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM