Sondaggi elettorali: le ultime proiezioni di Camera e Senato, i seggi

Repubblica ha pubblicato oggi una simulazione dei seggi di Camera e Senato elaborata da Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza Politica a Bologna, sulla base delle ultime intenzioni di voto (vedi nota in fondo all’articolo).

“Il centrodestra potrebbe avere la vittoria in tasca”

In effetti, se l’asse di centrodestra conquistasse tutti i collegi uninominali dove risulta in vantaggio avrebbe già la maggioranza al Senato (162 seggi). Inoltre, sfiorerebbe la maggioranza alla Camera con 312 seggi. Gli mancherebbero appena 4 deputati per raggiungerla. A quel punto “trovare un piccolo drappello di “responsabili” non sarebbe certo impossibile” precisa Vassallo. Senza contare poi “gli eventuali eletti all’estero della coalizione”. D’altro canto, questi ultimi non sono stati calcolati nei sondaggi così come il collegio della Val D’Aosta.

“Questo quadro rende difficili le larghe intese”

“Una Grosse Koalition potrebbe reggere solo con una maggioranza Frankenstein” osserva Vassallo. Infatti, tale intesa “dovrebbe includere tutto il centrosinistra, Fi, LeU” ma anche “qualche ulteriore pezzo preso a prestito da leghisti non salviniani, pentastellati e parlamentari impauriti da un ritorno al voto”.

Collegi che ballano

Alla Camera ci sono 97 collegi uninominali in bilico. 57 quelli dove si trova in vantaggio il centrodestra; in 21 alla guida ci sono i 5 stelle; in 19 poi quelli in cui la pole è occupata dalla coalizione di centrosinistra.

Sud/Nord (e Regioni Rosse)

Sono 64 i collegi per la Camera che “ballano” al Sud. In 59 la sfida è tra centrodestra e 5Stelle; centrosinistra della partita solo in 4. Per quanto riguarda il Senato: in 36 ancora duello centrodestra-5 Stelle. Al Nord, invece, i pentastellati sono praticamente fuori dai giochi a parte un caso; i 13 seggi in bilico tra Camera e Senato andranno o al centrosinistra o al centrodestra. Capitolo a parte per le Regioni Rosse. Il centrodestra cercherà di strappare al centrosinistra 15 deputati; in altri 7 collegi tutti possono ambire alla vittoria anche i 5 stelle. Al Senato, il centrodestra tenterà l’assalto a otto collegi in mano al centrosinistra.

Centrodestra

L’alleanza tra Berlusconi Salvini e Meloni può contare, alla Camera, su 255 seggi blindati di cui 148 all’uninominale. Sono poi 57 i collegi in bilico. Invece, al Senato, il centrodestra sembra potersi assicurare 141 seggi; è in vantaggio in altri 21 collegi.

Movimento 5 Stelle

I 5 stelle potrebbero toccare quota 140 deputati; 119 i seggi sicuri; di questi soltanto 8 vengono dalla quota uninominale. I pentastellati sono avanti in 21 collegi. Al Senato, potrebbero arrivare a 60; 53 i seggi sicuri al proporzionale; 7 i collegi uninominali che li vedono in vantaggio.

Centrosinistra

A Montecitorio, la coalizione di centrosinistra può contare su 122 seggi sicuri di cui 19 all’uninominale. È in vantaggio in altri 19 collegi. A Palazzo Madama blinda 66 seggi, 53 dal proporzionale; a questi se ne potrebbero aggiungere altri 8 se confermasse il vantaggio attuale in altrettanti collegi.

Liberi e Uguali

Secondo questa simulazione LeU non vincerebbe nessun collegio maggioritario. D’altra parte, grazie al proporzionale potrebbe raccogliere 24 deputati e 12 senatori.

Nota:

Sono state prese in considerazione 10 rilevazioni delle intenzioni di voto precedenti allo stop imposto dalla legge. Euromedia Research (13 febbraio); Tecnè (14 febbraio); Index Research (15 febbraio); Demopolis (15 febbraio); Termometro politico (16 febbraio); SWG (16 febbraio); Demos&PI e Demetra (16 febbraio); Ipsos (16 febbraio); Piepoli (16 febbraio); Demetra (16 febbraio)

