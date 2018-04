Reddito di cittadinanza: Lega e M5S, programmi a confronto. I punti fattibili

Partite le consultazioni si avvicina il momento in cui le forze politiche saranno chiamate a valutare le ipotesi circa la formazione del governo. Di Maio a nome del Movimento 5 Stelle continua ad indicare come condizione imprescindibile la sua premiership. Il PD conferma il ruolo di opposizione. Nel centrodestra la Lega, tramite il suo segretario Salvini, intende accorciare la distanza facendo venire meno il veto del M5S nei riguardi di Forza Italia. Intanto quali saranno le azioni del prossimo governo? Di certo in caso di impegno diretto dei 5 Stelle è molto probabile che tra le azioni di governo venga inserito il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, aperture della Lega

La Lega ha già fatto sapere di non essere completamente contraria alla misura del reddito di cittadinanza. L’economista e deputato leghista Borghi ha spiegato che potrebbe essere preso a modello una iniziativa simile intrapresa dalla Regione Lombardia. Lo stesso Salvini ha spiegato che può essere valutata una misura di sostegno alla povertà per chi ha perso il lavoro. L’altra variabile potrà essere rappresentata dal numero di offerte di lavoro rifiutabili prima di perdere diritto al sostegno economico.

Accise sulla benzina, Salvini ‘le cancelleremo subito’

Reddito di cittadinanza, quale durata?

Altra questione fondamentale è proprio la durata del sussidio. Se da una parte è vero che potrebbe passare una versione intesa come sostegno offerto a chi cerca lavoro c’è da valutare cosa succede se per esempio a distanza di anni gli interessati non dovessero ricevere nessuna offerta di lavoro. Nella versione proposta dal Movimento 5 Stelle gli interessati perdono il sussidio se si esce dallo dallo stato di povertà, trovando un lavoro, oppure quando rifiutando più offerte di lavoro pervenute tramite i centri per l’impiego. Secondo quanto trapelato sinora la Lega sarebbe dell’avviso di fissare comunque una durata massima di beneficio del sussidio. Di avviso diverso, sembra sino a questo momento, la valutazione del Movimento 5 Stelle.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM