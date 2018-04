Come cancellare account Facebook per sempre, la guida

Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, gli utenti hanno cominciato a interrogare su Google su una domanda particolare. Come cancellare il proprio account Facebook per sempre? Lo riporta SEMrush, il portale che si occupa di web marketing e analisi di ricerca; evidenziando come la volontà di cancellarsi da Facebook, se non per sempre almeno per il momento, sia tra le tendenze più crescenti delle ultime settimane. Stando ai dati raccolti, la query più digitata dagli utenti è stata la seguente: “Cancellare Facebook”, cercata 68 mila volte. Segue “Come cancellarsi da Facebook” (circa 40 mila); e infine la query più articolata, “Come eliminare l’account Facebook” cercata da circa 22 mila persone. Una top query che nel mese di marzo ha registrato un’impennata nelle ricerche; e il cui trend si è consolidato anche nel mese di aprile, dove resta tra le ricerche più frequenti degli utenti.

Come cancellare l’account Facebook: guida alla disattivazione

Esiste una procedura per cancellarsi da Facebook? Ovviamente sì. Prima di tutto però bisogna chiedersi se tale scelta sia definitiva, oppure solo momentanea. In quest’ultimo caso, infatti, potrebbe essere sufficiente procedere alla disattivazione del proprio account. Ciò cosa comporta? Semplicemente consiste nel nascondere il proprio profilo dalle ricerche e dagli amici per un periodo di tempo a nostra scelta. L’account sarebbe così “ibernato” fino al momento in cui si deciderà di “risvegliarlo”.

Per fare ciò bisogna cliccare sulla freccia rivolta verso il basso che si trova in alto a destra del punto interrogativo. E quindi selezionare la voce Impostazioni.

Si arriverà alla pagina delle impostazioni Generali.

L’ultima voce in basso è quella che dovremo spuntare. L’opzione che ci interessa è Disattiva il tuo account.

Basterà semplicemente cliccarci sopra.

Come cancellare l’account Facebook: guida all’eliminazione

Ovviamente è possibile anche cancellarsi da Facebook, e non solo “congelarsi” per un determinato periodo di tempo. È importante sapere però che cancellandosi dal social network si andrà a perdere tutto. Per questo motivo, recandosi sulla pagina sopraccitata, è possibile scaricare una copia dei propri dati di Facebook.

Quindi come eliminare il proprio account da Facebook? Bisognerà recarsi sul Centro assistenza di Facebook (facebook.com/help/delete_account). E infine cliccare su Elimina il mio account. Come nella schermata sottostante.

E il gioco è fatto.

