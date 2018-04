Elezioni 2018: ultime notizie: Governo Casellati, Lega ‘serve un miracolo’

Il mandato esplorativo affidato dal Capo dello Stato al Presidente del Senato Casellati sembra ormai destinato a chiudersi con un nulla di fatto. Il compito assegnatole da Mattarella era quello di verificare la possibilità di accordo tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Tuttavia, sono bastate poche ore per capire che le nuove consultazioni non sarebbero bastate a “stanare” le forze politiche.

Infatti, Di Maio ha ribadito la chiusura rispetto a un’alleanza con Berlusconi per poi ricordare come “Movimento e Lega siano le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda”. Dal canto suo, Salvini non ha neanche partecipato ai colloqui di Palazzo Giustiniani; da Catania, dove era impegnato in un evento per le Comunali, ha ribadito la fedeltà a Forza Italia. A complicare il quadro una nuova apertura dell’ex Cavaliere ai pentastellati; d’altra parte, solo se si decidesse per l’appoggio esterno a un esecutivo giallo-verde (eventualità “irricevibile”) potrebbe cambiare qualcosa.

Oggi, la Casellati tenterà un nuovo giro di consultazioni, quindi, domani riferirà quanto emerso al Colle. Un dato importante da rilevare: il centrodestra oggi si presenterà unito e questa volta comparirà anche Salvini. Un segnale di unità che indica, ribadendo quanto già detto, come poco dovrebbe cambiare rispetto all’attuale situazione di stallo, al “muro contro muro” che finora è andato in scena con i pentastellati.

Dunque, allo stato dei fatti, un’intesa tra 5 stelle e centrodestra “sarebbe un miracolo” ha espresso il concetto in modo esemplare il capogruppo della Lega al Senato Marco Centinaio. A questo punto, si può dire che un passo avanti con questo mandato esplorativo è stato fatto comunque: tramonta del tutto la possibilità di far accordare Movimento e coalizione di centrodestra. Al Quirinale già si pensa alla prossima mossa.

