Sondaggi SWG, social network: necessarie maggiori tutele per il trattamento dei dati personali.

Dopo lo scandalo che ha coinvolto Facebook e Cambridge Analytica, l’istituto demoscopico SWG ha voluto rilevare lo stato d’animo e i pensieri della cittadinanza, circa virtù e problematiche delle reti sociali. Dalle rilevazioni effettuate, si è potuto constatare un drastico calo nella fiducia verso i social, in particolare nei riguardi di Facebook.

Qui, si tratta della normativa che tutela i dati personali “lasciati” sui social network: tema estremamente delicato e vero detonante dell’inchiesta che relaziona, a doppio filo, Facebook e Cambridge Analytica.

I risultati vengono mostrati tanto sul totale del campione (rappresentativo della popolazione italiana), tanto per fasce d’età.

Forse può interessarti: Come cancellare account Facebook per sempre, la guida

Sondaggi social network: plebiscito per una normativa più rigida

Come facilmente pronosticabile, la gran maggioranza del campione sarebbe favorevole a un irrigidimento delle norme a tutela dei dati personali. A rispondere così è il 63% degli intervistati: quasi 2 su 3. Un’opinione che sembra avere una forte correlazione con l’età: tanto più si sale come fascia anagrafica, tanto maggiore è il consenso attorno all’irrigidimento della normativa. Il picco lo si raggiunge nel range 55-64 anni, dove si tocca il 70%, per poi scendere leggermente, tra gli over 64, al 67%. Una differenza importante e significativa (di oltre 10 punti) rispetto ai risultati della fascia dei più giovani (18-24 anni).

Sondaggi social network: giovanissimi non hanno una idea precisa

Ciò che può influenzare in maniera così importante il risultato del segmento dei “giovanissimi”, è la scarsa attenzione rivolta verso questa tematica. Di fatti, oltre uno su cinque (22%) “non sa” o non si esprime nel merito. Percentuale molto più alta rispetto alla media del campione (8%), che dimostra, tendenzialmente, di avere idee molto più chiare.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM