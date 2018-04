Andrea Greco: chi è il candidato del M5S alle elezioni regionali del Molise

Andrea Greco è il rappresentante del Movimento 5 Stelle, candidato alla presidenza, alle elezioni regionali del Molise in programma domenica 22 aprile 2018. Greco è nato l’8 Luglio del 1985. Laureato in Giurisprudenza con 110 e lode e bacio accademico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, con tesi in Storia delle dottrine politiche. Si tratta del candidato più giovane alla presidenza della Regione Molise che si sia mai presentato alle elezioni.

Andrea Greco, la candidatura a consigliere nel 2013

Greco, durante questa consiliatura, consulente giuridico e collaboratore del gruppo consiliare. Nel 2013 è stato candidato alle precedenti elezioni regionali alla carica di consigliere regionale. Andrea Greco è stato candidato per il M5S nella circoscrizione di Isernia risultando il candidato più votato con 894 preferenze. Tuttavia non ha conquistato l’elezione non essendo scattato il seggio in provincia di Isernia. Subito dopo ha avviato una collaborazione professionale con il gruppo formato dai due consiglieri eletti. Nel 2013 il M5S ha eletto consiglieri regionali Antonio Federico, ora portavoce alla Camera, e Patrizia Manzo.

Andrea Greco, M5S a ultime regionali e politiche

Il candidato alla presidenza delle elezioni regionali in Molise nel 2013 del Movimento 5 Stelle Antonio Federico ha raccolto il 16,76% con un totale di 3220o preferenze. Di gran lunga superiore il risultato del M5S alle politiche del 2018. Infatti il Movimento è stata la forza politica più votata con quasi il 45% dei voti pari a più di 70.000 voti al Senato e più di 78.000 voti alla Camera. Si tratta di più del doppio dei voti raccolti alle elezioni regionali del 2013 quando è stato eletto presidente Paolo Di Laura Frattura, all’epoca candidato del centrosinistra.

Elezioni regionali Molise 2018: candidati, come si vota e quando

Andrea Greco, riflesso voto in chiave nazionale

In conclusione c’è grandissima attesa per il test del Molise. Infatti Andrea Greco potrebbe diventare il primo presidente di Regione del Movimento 5 Stelle in Italia. Avrebbe un impatto notevole anche perché le elezioni regionali del Molise sono le prime elezioni che si tengono dopo le politiche del 4 marzo. Anche per questo il risultato del voto, insieme alle regionali del Friuli Venezia Giulia, potrebbe avere riflessi sulla ipotesi di formazione di un Governo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM