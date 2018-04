Bayern Monaco-Real Madrid: diretta in chiaro e in streaming. Dove vederla

Bayern Monaco-Real Madrid: diretta in chiaro e in streaming. Dove vedere la seconda semifinale, che sa di finale anticipata.

Mercoledì 25 Aprile, alle ore 20:45, Bayern Monaco e Real Madrid disputeranno l’andata della semifinale di Champions League in casa dei tedeschi, all’Allianz Arena. L’incontro sarà visibile in chiaro su Canale 5 (proprio come la partita tra Liverpool e Roma del giorno prima), mentre per gli abbonati Mediaset Premium, sarà possibile guardare la partita anche su Premium Sport e Premium Sport HD.

Bayern Monaco-Real Madrid: l’ultimo precedente

Per il Bayern Monaco è quasi una rivincita, vista la sconfitta nell’edizione scorsa, dopo che entrambe le squadre si erano imposte fuori casa col punteggio di 1-2. Allo scadere dei 180 minuti complessivi, solo il risultato finale di 4-2 ai supplementari ha garantito il passaggio in semifinale del Real che ha festeggiato in casa l’approdo tra le prime 4. Quel ritorno maledetto fu pieno di errori arbitrali (a partire dal rosso a Vidal) che annullò le speranze del Bayern di passare, visto che dei 4 gol totali realizzati da Marcelo e C. Ronaldo (tripletta) 3 erano da considerarsi in fuorigioco e quindi non validi. Sicuramente i tedeschi nutrono ancora rancore e c’è una voglia di rivalsa che va oltre il risultato, quella voglia di riassaporare il dolce della vendetta ed eliminare gli attuali (e anche più titolati) campioni in carica. Toccherà ai tedeschi, che dovranno fare a meno di Vidal, questo arduo compito.

Bayern Monaco-Real Madrid: dove vederla, in streaming e in chiaro

Oltre ai tanti siti online che trasmettono illegalmente le partite (con qualità video/audio davvero scarsa), ci sono diversi modi per guardare la partita anche su internet o dal PC. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri invece del tutto gratis. Molto certa è anche la trasmissione in chiaro delle partite di ritorno, 1 e 2 Maggio, sempre su Canale 5 (nonostante non ci sia stata ancora la comunicazione ufficiale). La Roma quindi giocherà all’Olimpico dopo i primi 90 minuti ad Anfield e gli spagnoli se la vedranno in casa contro i campioni tedeschi. Stesso discorso vale per l’attesissima finale del 26 Maggio a Kiev, di cui ancora sono sconosciute le squadre che la disputeranno.