Concorso Inps 2018: requisiti e scadenza domanda per 967 posti. Il comunicato

Ieri sera è uscito in Gazzetta Ufficiale un nuovo concorso Inps. La selezione riguarda ben 967 posti messi a disposizione dall’Istituto di previdenza sociale. L’ufficialità è arrivata grazie aal comunicato stampa diffuso e scaricabile a questo link. La selezione era molto attesa, visto che nei giorni scorsi si sono moltiplicate le indiscrezioni. Il concorso Inps avrà varie fasi di selezione, ecco i requisiti e la scadenza della domanda.

Concorso Inps 2018: requisiti del bando e laurea

Per partecipare alle prove occorre possedere una Laurea come requisito minimo. Nello specifico: finanza (LM-16 o 19/S), ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell’economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo

sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), statistica

demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S).

Concorso Inps 2018: le altre lauree ammesse

Inoltre sono ammesse le seguenti lauree: statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87); poi programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S); infine giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Concorso Inps 2018: domanda e scadenza

Per inoltrare la domanda bisogna collegarsi al portale MyInps e attraverso il Pin compilare il modulo. A breve l’istituto dovrà pubblicare online la procedura esatta per facilitare l’invio. Per quanto riguarda la scadenza è stata fissata il 28 maggio. Quindi entro tale data sarà possibile caricare le istanze a patto di possedere tutti i requisiti richiesti.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM