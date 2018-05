Governo, direzione PD è il crocevia: le opzioni in campo [LIVE]

17.22 Esultanza #sendime ‘Abbiamo vinto noi’

Abbiamo vinto noi, ha vinto il #SenzaDiMe. Bravo #Martina a rispettare il volere di migliaia di elettori PD. Mai con i 5 stelle, mai con chi sa solo distruggere. #direzionePD [Qui una bella sorpresa per gli amici del PD ad un prezzo ridicolo: https://t.co/aNsuaZi0B1] pic.twitter.com/PdCiefGvql — SenzaDiMe (@SenzaDiMe2018) 3 maggio 2018

17.20 Ironia sui social sulla convergenza di Martina sulla posizione di Renzi

17.05 Merola ‘Da Renzi intervento irrispettoso’

17.00 INSIDE Area Renzi dovrebbe confermare la fiducia al segretario Martina

16.47 – Renziani: “Ok a fiducia a Martina su M5s e fiducia fino ad assemblea”

Rinnovata fiducia al segretario reggente fino all’assemblea nazionale e “capitolo chiuso” su un eventuale appoggio a un governo Di Maio o Salvini. Sono i due passaggi della relazione di Maurizio Martina che, secondo fonti renziane presenti in direzione, possono portare ad un via libera al reggente da parte dell’area che fa capo all’ex segretario. Ancora da decidere, a quanto si apprende, se votare la relazione di Martina o trasporre questi punti chiave in un documento.

17.00 Calenda ‘M5S non mi sembrano padri costituenti’

16.55 Martina ‘M5S capitolo chiuso, rischio voto anticipato’

16.35 Martina ‘Non sosterremo il centrodestra’

Il segretario ha anche chiuso ad un sostegno al centrodestra. ‘Il tema non è mai stato votare Salvini o Di Maio premier. Ma per noi il tema non potrà mai essere nemmeno sostenere un qualsivoglia percorso con Salvini, Berlusconi e Meloni come soci di riferimento. Tanto più impossibile chiaramente per noi un governo a trazione leghista’. ‘Con il M5S il capitolo chiuso, ora c’è il rischio di voto anticipato’. Parlando ai componenti della direzione nazionale del Partito Democratico il segretario Maurizio Martina ha parlato, sull’ipotesi di apertura al Movimento 5 Stelle, di «capitolo chiuso’.

16.30 Martina ‘Chiedo fiducia sino alla prossima assemblea’

‘In questa direzione bisognava decidere se aprire un confronto con il M5s, si trattava di un mandato chiaro e preciso, perimetrato: non si è mai trattato di decidere se votare la fiducia a un governo Di Maio o se fare un’alleanza con il M5s. Si trattava di decidere se fare una sfida culturale con il Movimento sul terreno del nostro cambiamento. Si trattava di lanciare con il confronto una sfida politica e culturale diretta a quel movimento che tanto ha eroso il nostro consenso anche il 4 marzo. E sfidarli proprio sul terreno del cambiamento. Nessuna rinuncia ai nostri valori. Non una resa, ma un rilancio’.

‘Per me il tema vero era decidere se confinarsi nell’irrilevanza, niente di più: si trattava dell’ipotesi più rischiosa, ma io l’ho immaginata fino a qui con questa ambizione. Ma ora questa ipotesi è chiusa dopo quello che è successo’. ‘Serve un immediato cambio di passo, pena l’irrilevanza, la marginalizzazione’

‘Serve una direzione salda e univoca, non solitaria ma collegiale. Non dobbiamo consentire che dicano che ci sono diversi partiti nel partito. Chiedo non sostegni di facciata ma un passo consapevole; non false unanimità che si sciolgono al primo minuto’

16.00 Dichiarazione segretario reggente Martina ‘Non ce la caveremo solo con qualche mossa tattica’

15.45 Partecipa alla direzione anche l’ex segretario Matteo Renzi

15.30 Il premier Paolo Gentiloni partecipa alla Direzione PD

La Direzione Nazionale del Partito Democratico oggi, giovedì 3 maggio 2018, riunita a Roma è chiamata votare e deliberare sulla linea del partito. In discussione c’è la possibilità di creare un asse con il Movimento 5 Stelle per la formazione del Governo. Alla parziale apertura di Martina, segretario reggente del PD, durante le consultazioni affidate da Mattarella a Fico ha fatto seguito un brusco stop dell’ex segretario Renzi che manifestato contrarietà in diretta tv ospite di Fabio Fazio su Raiuno. In sintesi c’è una parte del partito che vorrebbe intavolare un dialogo programmatico con i 5 Stelle (Martina, Franceschini, Emiliano) ed una parte (Renzi e molti esponenti dem a lui vicini) completamente contrari a tale eventualità.

Governo, rischio scissione

Come spesso capita alla vigilia di appuntamenti importanti anche oggi è stato avocato il rischio scissione. C’è infatti chi pensa, e sottovoce mormora, che potrebbe diventare insanabile la frattura tra quanti vogliono che il PD resti all’opposizione e chi invece è dell’avviso di far nascere un governo intorno ad un programma di punti in comune con il Movimento 5 Stelle. In tal senso c’è da rilevare che sarebbe difficile, senza l’unità del partito, far nascere qualsiasi governo. Perché già con i gruppi parlamentari compatti la somma dei voti tra PD e M5S darebbe vita ad un governo appena autosufficiente. Nella giornata di ieri ad agitare ulteriormente le acque la pubblicazione sul sito senzadime.it dei nomi di chi in direzione si sarebbe pronunciato a favore o contro l’alleanza col M5S. Dopo le polemiche tutti i nomi sono stati sostituiti con degli omissis.