Viva l’Italia: trama, cast e curiosità del film su Rai 3 con Michele Placido

La scelta di Rai 3 ancora una volta è ricaduta su un film dal profondo significato. Potremmo definirla una commedia dal sapore amaro capace però di riscaldare i cuori dei telespettatori. La pellicola è stata diretta da Massimiliano Bruno ed è del 2012, andrà in onda in prima serata a partire dalle ore 21.10. Andiamo a fare ora un identikit completo del film a partire dal cast, passando per la trama e le curiosità.

Viva l’Italia: cast e parere della critica

Come abbiamo già detto il genere del film è quello della commedia. Una commedia però particolarmente riflessiva che cerca di fare una analisi del nostro tempo e della nostra politica talvolta clientelare e familistica. Per questo motivo è stato un film molto apprezzato dalla critica e dai siti di recensioni nostrani, Mymovies ad esempio lo ha valutato con un 3,15/5 mentre IMDb gli ha messo poco più della sufficienza (6,3/10). Comingsoon.it invece supera i suoi colleghi giudicando la pellicola con un 80/100. Altro punto di forza del film è stato sicuramente il cast, in quest’ultimo troviamo infatti: Raoul Bova, Michele Placido, Ambra Angiolini, Alessandro Gassmann, e Rocco Papaleo.

Viva l’Italia: trama e curiosità sul film

Dunque il film racconta la storia di Michele Spagnolo leader del partito politico Viva l’Italia. L’Onorevole Spagnolo però non ha molto a cuore le sorti del paese, anzi, egli ha come priorità quella di sistemare la sua famiglia e se stesso. Mentre l’Onorevole è in compagnia della sua amante viene colpito da un malore, il sospetto ictus gli toglie tutti i freni inibitori. D’ora in avanti Michele sarà schietto e diretto su qualsiasi cosa, lo scivolone definitivo arriva durante un comizio del suo partito quando arriva a definire la sua famiglia un vero e proprio peso.

Il politico, dopo aver detto tutta la verità sui suoi tradimenti verso la moglie e circa i suoi figli, considerati solo delle palle al piede, deciderà di fare un ultimo passo, svelare le trame della cattiva politica. Intanto le vite dei figli di Michele cambiano radicalmente, essi dovranno affrontare ora il mondo, senza raccomandazioni. Ci sono poi alcune curiosità: il film è stato girato interamente in Italia ed ha come secondo titolo quello di W l’Italia.

