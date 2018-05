La Matassa: trama, cast e recensione del film di Ficarra e Picone

La Matassa, questo è il titolo del film che andrà in onda questa sera 3 maggio 2018 su Canale 5. La pellicola comica del duo Ficarra e Picone sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 21.25. Dunque scopriamo insieme la trama, il cast e alcune curiosità sul film.

La Matassa: cast e parere della critica

Il film è stato rilasciato ufficialmente nel 2009, la regia è di Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, il genere è quello della commedia. Mymovies ha valutato la pellicola con un 2,70/5 mentre IMDb opta per un 6,4/10. Si supera con un 86/100 Comingsoon.it. Per quanto riguarda il cast esso è composto da: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Mario Pupella, Anna Safroncik, Mariella Lo Giudice, Giovanni Martorana, Filippo Luna, Maria Di Biase, Pino Caruso, Domenico Centamore e Antonello Puglisi.

La Matassa: trama e curiosità

Il film racconta la storia di due cugini, Gaetano e Paolo. I padri dei due cugini non si parlano da 20 anni, per questo anche loro si sono adeguati e non si sono mai rivolti la parola. Paolo, lavora con il padre nella gestione di un albergo, è particolarmente ipocondriaco. Gaetano invece, insieme alla moglie Olga, combina matrimoni per gli extracomunitari per far ottenere loro la cittadinanza italiana. Un bel giorno i due si ritrovano nella chiesa di Don Gino il quale è intenzionato a farli fare pace. La storia sembra essere identica a quella dei padri dei due cugini, solo che, attraverso peripezie e imprevisti, il rapporto finirà in modo diverso. Tra le curiosità abbiamo che, le riprese sono state girate tra Catania e Paternò. Nel film compare il cane Saverio che altro non è che il vero amico a quattro zampe di Ficarra. Per finire, in una delle scene, Ficarra cerca la chiesa per il matrimonio e entra in una dove si sta svolgendo un battesimo, lì è possibile intravedere la moglie dell’attore Rossella Leone con in braccio il secondo genito dello stesso Ficarra, Tommaso.

