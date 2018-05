Sondaggi elettorali EMG, è crollo per il M5S, -3% in una settimana

Già altri sondaggi l’avevano sottolineato, per EMG il fenomeno è ancora più grande. E’ il crollo del Movimento 5 Stelle, che in una variazione con pochi precedenti avrebbe perso 3 punti in una sola settimana rispetto alla precedente rilevazione

La gestione delle consultazioni, con proposte disinvoltamente rivolte sia alla Lega che al PD potrebbe essere tra le cause, naturalmente.

Fatto sta che a beneficiarne è certamente il centrodestra, forte della vittoria in Friuli.

La Lega in particolare, che sale del 1,5% andando al 23,5%, e che compensa assieme al +0,2% di Fratelli d’Italia (al 4,6%) il calo di 7 decimi di Forza Italia. Ora al 11,8%.

Considerando il 0,8% di Noi per l’Italia ora la coalizione per EMG sarebbe al 40,7%, in aumento del 0,9% sulla settimana prima, oltre quella soglia che in teoria potrebbe dare una maggioranza assoluta.

E in ogni caso si troverebbe a ben il 3,75 più avanti del 4 marzo. Insomma la Lega e il centrodestra sono i vincitori del post-elezioni

Rimane stabile il centrosinistra, con il PD al 17,5%, +Europa al 1,4% e gli alleati minori al 0,8%.

Rispetto al 4 marzo il 19,7% è comunque un calo ulteriore, dopo il pessimo risultato delle elezioni.

Sondaggi elettorali EMG, M5S al 31,5%, era al 34,5% una settimana prima

Il Movimento 5 Stelle invece dopo essere cresciuto al 34,5%, quasi 2 punti avanti rispetto al 4 marzo, in una settimana ha subito un crollo di 3 punti. Forse è stata l’offerta di collaborazione al PD che ha fatto soffrire questa importante perdita. A testimonianza di ciò c’è forse la crescita di 7 decimi di Liberi e Uguali, ora al 3,9%. Sopra il livello delle elezioni, in controtendenza rispetto ad altri istituti.

Il calo grillino si manifesta anche nel gradimento per i leader

Di Maio crolla di 5 punti al 33%. E così permettendo a Salvini di porsi al primo posto con il 36%. Gentoloni rimane al 30%.

Berlusconi supera Renzi, 18% a 17%

Di seguito si può apprezzare l’andamento dei partiti secondo EMG nel nostro grafico interattivo che racchiude le intenzioni di voto nell’ultimo anno.

