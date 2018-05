Governo ultime notizie: Salvini al telefono con Renzi ‘convinci tu Silvio’.

Una telefonata tra Renzi e Salvini. Con la richiesta di mediazione per Berlusconi. Obiettivo? Un governo con il Movimento 5 Stelle. In altre parole? Evitare un ritorno alle urne. Sul governo ultime notizie hanno dell’incredibile, a pensarci bene. È quanto riporta il Corriere. Perché il ritorno al voto spaventa, soprattutto chi ha perso il 4 marzo. “Scusa Matteo, davvero non riuscite a convincere Berlusconi a fare un passo indietro?” avrebbe detto Renzi, secondo la ricostruzione di Francesco Verderami sul quotidiano milanese. Ma è la risposta di Salvini a essere ancora più sorprendente. “No, Matteo. Ma visto che ci vai d’accordo molto più di me, prova tu a convincerlo”.

Governo ultime notizie: elezioni 2018 parte II in arrivo

Se Renzi abbia chiamato anche il Cavaliere, non ci è dato sapere. Ma Forza Italia alla fine della giornata di ieri, ha semplicemente chiesto di riflettere se sia meglio andare alle urne in estate o nel prossimo autunno. Insomma, il voto è nuovamente alle porte. E sotto la voce “elezioni 2018” potremmo parlare di 2 date nello stesso mese. Il 4 marzo e… l’8 luglio? Il 15? Ottobre? Votare d’estate non piace a molti, eppure M5S e Lega accelerano su questa ipotesi. Entrambe le forze politiche hanno i numeri per un duello serrato, con il rischio però che alla fine sia il centrodestra a superare la soglia del 40%. Almeno stando agli ultimi sondaggi elettorali.

Governo ultime notizie: chi rischia di perdere tutto con il ritorno alle urne

C’è poi un altro rischio, se vogliamo anche più grave. Che si ripresenti la stessa situazione post-4 marzo. Ma il pericolo per il PD – e anche per Forza Italia – è un ulteriore calo. Calo, a dirla tutta, sarebbe un eufemismo. Il rischio è lo sprofondo. Alla fine è come se le elezioni 2018 fosse un lungo film diviso in due parti. Un po’ come Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, che ne narra se non la fine, l’inizio dell’epilogo. Una metafora calzante per il leader di Forza Italia, che di sparire dalle scene non ne vuol sapere e le tenta tutte. Tutte, tranne un governo con i 5 Stelle. E allora c’è il gioco dell’ultima carta. Incarico a Salvini. “Sono tanti a non voler tornare in casa”, commenta Berlusconi. Ma davvero i numeri ci sono?

Governo ultime notizie: voto d’estate, astensionismo alle stelle?

Con il crollo dell’affluenza, votare d’estate porterà un tasso di astensionismo mai visto. Ne sono convinti i partecipanti non vincitori; ne è convinto Mattarella e così cerca di convincere Salvini e Di Maio a spostare l’appuntamento con le urne. Saranno giorni caldi, quelli che seguiranno. Per alcuni molti più di altri.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM