Loro 2: trailer e data uscita della seconda parte. Le anticipazioni del film.

Loro 2 è il “secondo tempo” del film di Paolo Sorrentino dedicato a Silvio Berlusconi. Uscirà nelle sale cinematografiche giovedì 10 maggio 2018 e dal trailer diffuso ufficialmente nella giornata di venerdì 27 aprile, si capisce già la direzione che prenderà la pellicola. Ma alcune anticipazioni si potevano dedurre anche dalle recenti affermazioni di Sorrentino. Il regista aveva infatti detto di voler raccontare il lato privato della storia di Silvio Berlusconi; il riferimento, come si evince dal trailer, è la storia d’amore con Veronica Lario, la cui fine ormai conosciamo tutti.

Loro 2: la seconda parte del film su Berlusconi in uscita il 10 maggio

Loro 1 è un film che ha diviso la critica italiana. C’è chi lo ha amato, e a chi invece non è piaciuto. E chi, infine, sta nel mezzo. Un film che risente dei soliti stilemi di Sorrentino, detestati da una parte della critica, e che allontano “l’arrivo al punto”. Apprezzata invece la scelta di far comparire il protagonista (Lui, Silvio ovviamente) 1 ora dopo l’inizio del film. Perché se Loro è un film diviso in due parti, anche Loro 1 può essere definito tale. Si parte dal tono quasi drammatico di La Grande Bellezza, per poi finire in commedia. Ma è l’invisibilità il punto chiave del film. L’assenza.

Come in The Young Pope, Sorrentino gioca proprio su questo elemento; ma se nella serie tv il punto era quello di lasciare fuori il mondo dal Papa per concentrarsi su Lenny Belardo, qui si inizia con il mondo attorno a Silvio, per poi focalizzarsi sulla figura di Lui. La seconda parte sarà incentrata sul rapporto tra Berlusconi e Veronica Lario, come si nota dal trailer. Ma certamente il film non sarà tutto lì.

Loro 2: il trailer

Sullo sfondo musicale di Fortunate Child dei Villagers & Nico Muhly, assistiamo ad alcune scene di malinconico silenzio tra Silvio Berlusconi (Toni Servillo) e Veronica Lario (Elena Sofia Ricci). Non si guardano, non si parlano. Sono insieme, ma è come se fossero soli. Il lusso della villa in Sardegna sembra risaltare l’anonimità di una coppia che ha finito di dialogare. Rimarcando così l’estraneità, la freddezza, la tensione quasi impercettibile ma scoppiettante. “Silvio, ma non hai capito perché sono tornata?” è la voce di Elena Sofia Ricci che spezza il silenzio. “Sono tornata solo per dirti che chiudo il sipario della mia vita coniugale con te”.

Ecco il trailer del film Loro 2.

Loro 2 uscirà nelle sale italiane giovedì 10 maggio 2018.

