Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto, al 22 ottobre 2018

In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Forse è cosa buona dare uno sguardo all’andamento dei sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo, dopo il referendum del dicembre 2016, che ha segnato un punto di svolta per la politica italiana.

Lo facciamo presentando delle infografiche interattive che illustrano istituto per istituto i sondaggi che si sono succeduti dal dicembre 2016 ad oggi.

I sondaggi sono sondaggi, si sa, nel passato sono stati speso smentiti clamorosamente, basti pensare al risultato grillino nel 2013 o al boom del PD alle europee del 2014.

Nel 2018 se la sono cavati un po’ meglio secondo l’analisi di Vincenzo Ruocco. Il PD per esempio era dato tra il 21 e il 22%, che sono scesi al 20% in quelli “clandestini” nel periodo di par condicio. Di fatto solo un 1,3% di scarto dalla realtà.

Il M5S era stimato sotto il 30%, ma negli ultimi giorni per esempio Ixè lo dava tra il 29,5% e il 32%, vicinissimo rispetto al dato effettivo.

L’errore maggiore è stato quello interno al centrodestra. Non a livello di coalizione, il 37% ottenuto era stato largamente previsto, ma di partiti. Tutti i sondaggi fino all’ultimo stimavano la Lega tra il 13% e il 16% e Forza Italia tra il 14% e il 18%, con Tecnè che spingeva la Lega più in alto al 16% e Ixè al 13,1%. Probabilmente molti elettori di centrodestra hanno deciso all’ultimo.

Ma vediamo come sono evoluti i sondaggi prima e dopo le elezioni

Sondaggi elettorali, SWG, Piepoli, EMG e Index Research

Di seguito vediamo i sondaggi dei primi 4 istituti

SWG

E’ quello che ha visto il M5S più forte nelle settimane successive alle elezioni, al 35,2%.

Piepoli

E’ oggi istituto di sondaggi con il distacco minimo tra Lega e Movimento 5 Stelle, l’1%

EMG

E’ l’istituto che assieme a Demopolis ha segnalato il massimo del guadagno per la Lega tra luglio e settembre, durante l’estate, il 3%

Demopolis

Che è stato quello che ha sondato sempre e prima degli altri istituti, il M5S davanti al PD, da gennaio 2016, e che oggi lo pone più in alto, al 30%

Sondaggi elettorali, Ixè, IPSOS, Tecnè e Euromedia

I secondi 4 istituto sono:

Ixè

Che ha visto il crollo del PD in modo più netto di altri, prima del 4 marzo.

IPSOS

E’ quello che vede la Lega più in alto, al 33,8%

Tecnè

E’ l’istituto che vede Forza Italia più forte, al 11,2%

Euromedia

E’ quello che invece è stato il primo a giugno a vedere il sorpasso della Lega sul Movimento 5 Stelle

la media sondaggi, per dare un’idea sia delle performance dei partiti, sia delle differenze nelle rilevazioni tra istituto e istituto. Aggiorneremo ogni settimana questa rassegna, come già facciamo con, per dare un’idea sia delle performance dei partiti, sia delle differenze nelle rilevazioni tra istituto e istituto.