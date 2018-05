Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno, istituto per istituto

In questi tempi piuttosto convulsi, in cui assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato, forse è cosa buona dare uno sguardo all’andamento almeno annuale dei sondaggi per ogni partito.

Lo facciamo presentando delle infografiche interattive che illustrano istituto per istituto i sondaggi che si sono succeduti dalla primavera 2017 ad oggi.

Sondaggi elettorali, SWG, Piepoli, EMG e Index Research

Di seguito vediamo i sondaggi dei primi 4 istituti

SWG

che è stato tra gli ultimi a registrare il PD appaiato al M5S, fino all’autunno, e ora è tra quelli che dà la Lega più in alto

Piepoli

che è quello che ora dà ancora un valore piuttosto alto, il 13%, a Forza Italia

EMG

che è stato tra quelli che ha sondato più volte anche in passato, e prima degli altri istituti, il M5S davanti al PD

Index Research

che ha posto il M5S come primo partito più a lungo degli altri istituti negli ultimi mesi

Sondaggi elettorali, Ixè, IPSOS, Tecnè e Euromedia

I secondi 4 istituto sono:

Ixè

che ha visto il crollo del PD in modo più netto di altri, prima del 4 marzo

IPSOS

che è tra quelli che ha visto in modo più lieve l’apparente calo della Lega prima del voto, che poi si è rivelato solo virtuale

Tecnè

che è l’istituto che aveva valutato Liberi e Uguali più in alto, fino a sfiorare l’8%, nel dicembre scorso

Euromedia

che è stato l’istituto che ha sondato Forza Italia più in alto, fino al 18,4% prima delle elezioni

