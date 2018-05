Governo ultime notizie: con Belloni premier, ecco i 10 ministri papabili

Poche ore e il Presidente Mattarella annuncerà il nome di chi ha scelto per guidare il governo “di garanzia” che avrà l’obiettivo di superare lo stallo istituzionale degli ultimi due mesi. Quindi, l’Italia potrebbe presto avere il suo primo Presidente del Consiglio donna. Infatti, stanno crescendo le quotazioni dell’attuale segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni. Prima donna, tra l’altro, a ricoprire l’importante ruolo al ministero degli Esteri; la Belloni è apprezzata in modo trasversale dalle forze politiche.

In ogni caso, il Capo dello Stato vuole un esecutivo formato da profili di alto livello. Innanzitutto, i suoi componenti non devono appartenere alla politica; d’altra parte, gli verrà chiesto di non candidarsi alle prossime elezioni. Inoltre, devono aver maturato un certa esperienza in politica estera, dati i fondamentali appuntamenti in chiave europea che potrebbero trovarsi ad affrontare. Tuttavia, è richiesta anche una profonda conoscenza delle questioni economiche cruciali per il paese. Non da ultimo nessuna ombra dal punto di vista etico e giudiziario deve pesare sul “governissimo”.

Poi, passando al toto-ministri, circola con insistenza il nome del “fedelissimo” di Mattarella Alessandro Pajno. Stessa cosa per quello del direttore di Bankitalia Salvatore Rossi; a quest’ultimo, in particolare, verrebbe affidato il dicastero dell’Economia. Tuttavia, sembra che entrambi siano ancora in ballo per Palazzo Chigi. Comunque, restano in corsa per un posto di rilievo all’interno dell’esecutivo anche l’ex rettore della Bocconi Guido Tabellini e il vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti Dario Scannapieco.

Dunque, altre poltrone importanti potrebbero essere riservate all’economista Lucrezia Reichlin; molto gradita a Mattarella anche la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cantabria. Nella lista dei papabili figura ormai da settimane l’ex commissario per la spending review Carlo Cottarelli. Tra le altre personalità di grande esperienza individuate dal Colle ci sarebbero anche Anna Maria Tarantola, una carriera in Bankitalia, e l’ex ministro di Letta Enzo Moavero Milanese. Invece, per il ministero degli Esteri in pole ci sarebbe l’ambasciatore di lungo corso Gianpiero Massolo.

